Antonio Balibrea: “Los Prides no son solo juerga, son la culminación de un año de lucha por los derechos del colectivo”

El Ibiza Pride 2026 celebra su duodécima edición del sábado 6 al domingo 14 de junio con una programación que su director, Antonio Balibrea, ha explicado en Onda Cero que "combina reivindicación, memoria, bienestar, cultura y fiesta con el objetivo de celebrar un año entero de trabajo de asociaciones y colectivos que defienden los derechos LGTBIQ+ en la isla".

En este sentido, Balibrea ha asegurado que el Ibiza Pride, que tendrá como colofón la gran marcha del orgullo que recorrerá las calles de Vila el próximo sábado 13 de junio y a la que "todo el mundo puede venir como quiera porque es el momento de sentirse libre", ya se ha consolidado como uno de los grandes eventos sociales y culturales del inicio de temporada, "con una participación diversa que incluye familias, jóvenes, mayores y centros educativos demostrando que Ibiza siempre ha sido un lugar de tolerancia y respeto" y, por eso, ha asegurado "que ver a niños, padres y abuelos compartiendo este espacio es un regalo porque demuestra que poco a poco se ha ido consiguiendo romper estereotipos y mostrar la pluralidad del colectivo y de la sociedad que lo acompaña".

Imagen de la presentación del Ibiza Pride 2026 | Redacción

Este año, la programación del Ibiza Pride que se puede consultar en los canales oficiales del festival en internet y redes sociales, incorpora novedades como One Day on the Beach, "una jornada dedicada al bienestar con actividades como yoga, dinámicas emocionales, paellas vegetarianas y cuencos tibetanos"; la Noche de Chicas, "un espectáculo de humor de Sil de Castro en Can Ventosa" o la actividad paralela "Admanity Flow, centrada en la conexión emocional entre personas" y que tienen la intención, según Balibrea, de "demostrar que la convivencia, el bienestar y el crecimiento personal también forman parte del Pride".

Y es que el director del Ibiza Pride ha recordado que el programa incluye además espacios de memoria como El nacimiento del orgullo, "que recuerdan el origen del movimiento en 1969, la lucha que aún continúa en muchos países, y el concienciar de que no podemos olvidarnos de que lo que aquí vivimos como un derecho, en otros lugares sigue siendo motivo de cárcel o muerte".