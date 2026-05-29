Andreu Coll: “Ha habido un boom del baile payés entre los jóvenes y eso es algo muy bonito para Ibiza”

El músico, compositor y multiinstrumentista ibicenco Andreu Coll asegura que Ibiza vive un momento especialmente positivo para la conservación de sus tradiciones, gracias al creciente interés de las nuevas generaciones por el baile payés y la cultura popular de la isla. Así lo explicó durante una entrevista concedida al programa Más de Uno Ibiza y Formentera, donde repasó su trayectoria artística, sus raíces familiares y la evolución de su carrera musical.

Considerado una de las voces más singulares de la nueva creación musical ibicenca, Coll destacó que en los últimos años ha observado un importante aumento de jóvenes que se incorporan a las diferentes colles de baile payés, una tendencia que atribuye a una renovada búsqueda de identidad cultural tras los cambios sociales vividos en los últimos años.

“Ha habido un boom. Veo muchísimos jóvenes interesados en entrar a una colla de baile payés”, afirmó el artista, quien actualmente ejerce también como profesor de castañuelas y baile tradicional. Según explicó, en su grupo el número de chicos que participan en las clases se ha duplicado respecto a hace apenas unos años.

Durante la conversación, Coll recordó que comenzó sus estudios de percusión con tan solo siete años y que descubrió el baile payés a los nueve, una experiencia que marcaría profundamente su desarrollo personal y artístico. “El baile payés forma parte de mí, soy yo”, señaló al referirse a la importancia que tienen las tradiciones en su vida.

El músico también habló de la influencia decisiva que ha tenido en su carrera el prestigioso pianista alemán Joachim Kühn. “Es la persona que me descubrió y me impulsó de una manera increíble”, aseguró, destacando la conexión musical y personal que mantienen desde hace años y que continúa dando frutos en nuevos proyectos conjuntos.

Otro de los asuntos abordados fue la publicación de su último trabajo discográfico, Ride to Heaven, un álbum que define como el resultado de un intenso proceso creativo. “Ha sido un año de trabajo las 24 horas del día en la música, la promoción y todos los detalles del álbum”, explicó. A diferencia de su anterior disco, grabado en directo durante un festival de jazz en Polonia, esta nueva producción fue concebida desde el principio como un proyecto de estudio cuidadosamente planificado.

Coll explicó además que la inspiración para sus composiciones puede surgir de situaciones muy diversas, desde largas sesiones nocturnas de trabajo hasta experiencias cotidianas vividas durante sus viajes. En este sentido, relató cómo algunas piezas de Ride to Heaven nacieron durante una estancia en Galicia, observando el paisaje marítimo de Ferrol al atardecer.

La entrevista también permitió descubrir aspectos más personales del artista, como su afición por la cocina, su interés por las tradiciones familiares o la historia de uno de sus antepasados, un corsario ibicenco del siglo XIX que dio origen a su nombre y cuya figura le gustaría conocer si pudiera viajar en el tiempo.

Con una carrera que combina jazz contemporáneo, improvisación, percusión y tradición ibicenca, Andreu Coll continúa consolidándose como uno de los músicos más innovadores y reconocidos surgidos de la isla, llevando la cultura de Ibiza a escenarios de toda Europa sin perder nunca el vínculo con sus raíces.