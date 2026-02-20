Abel García: “La gente puede venir aquí a cuidarse y a descubrir la isla como un paraíso natural”

El product manager de Enjoy Ibiza Activities e Ibiza Health and Beauty de Fomento del Turismo, Abel García, ha participado en el especial Gent Gran y envejecimiento activo de Más de Uno Ibiza y Formentera, donde ha explicado cómo la isla se ha convertido en un destino de referencia para un turismo sénior “cada vez más activo, más sano y con más ganas de vivir experiencias completas”.

García ha destacado que Ibiza atrae a un visitante maduro muy distinto al de hace décadas:

“No es gente mayor como venía hace 20 o 30 años… ahora quieren conocer la isla, hacer rutas, cuidarse y disfrutar de experiencias gastronómicas y culturales”, ha afirmado.

El representante de Fomento del Turismo ha subrayado que los clubs Ibiza Health and Beauty y Enjoy Ibiza Activities trabajan para ofrecer un abanico de propuestas enfocadas al bienestar y la actividad física, desde rutas de senderismo y experiencias en el mar hasta clases de yoga, pilates y tratamientos wellness. “Promovemos un turismo saludable, deportivo, donde la gente esté activa y se cuide”, ha remarcado.

En el caso concreto del turismo sénior, García ha incidido en que se trata de personas de entre 60 y 70 años “muy activas, que alquilan coche, quieren descubrir Dalvila, los poblados fenicios, la gastronomía y la naturaleza”. Una tendencia que, según ha explicado, también se refleja en la creciente llegada de visitantes del IMSERSO, cuyo perfil “ha cambiado completamente”.

Además, ha puesto en valor cómo la oferta de bienestar ha evolucionado dentro del sector hotelero:

“Casi todos los hoteles de la isla ofrecen clases de yoga o pilates, experiencias que ayudan a cuidar el cuerpo”, ha señalado, recordando que hace años apenas existían actividades más allá del aquagym.

García también ha hablado del papel clave de este tipo de turismo fuera de los meses centrales de verano, destacando que se trata de visitantes que “tienen disponibilidad total para viajar en cualquier época del año” y que valoran el clima suave, las playas, las montañas y la tranquilidad de Ibiza en temporada baja. Esto, según ha dicho, puede ser un motor real de desestacionalización si toda la isla “ofrece los servicios necesarios y se mantiene unida”.

En este sentido, ha insistido en que la desestacionalización debe ser un esfuerzo conjunto entre administraciones, empresas y sector turístico:

“Uno cuando viaja quiere verlo todo abierto… tiene que ser una unión de todos para que la gente encuentre todas las posibilidades para disfrutar la isla”.

Finalmente, Abel García ha agradecido la oportunidad de participar en el especial y ha lanzado un mensaje claro a quienes quieran descubrir la isla:

“Aquí les esperamos a todos los turistas que quieran visitar la isla con los brazos abiertos”.