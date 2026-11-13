Mauro Broglia: "El nuevo pump track de Puig d'en Valls puede ser una magnífica alternativa a las pantallas para niños y niñas"

Mauro Broglia, impulsor del Weakhead Club Riders y nombre mítico en Ibiza de todo lo que tiene que con los deportes de ruedas en la isla, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Ibiza y Formentera para detallar como será el nuevo circuito de pump track que estará junto al Parque Infantil Plaza del Mestre Terrisser Frígoles de Puig d'en Valls y que según sus palabras "está diseñado para disfrutar sobre ruedas y fomentar la actividad física desde edades tempranas".

Recreación de como será el circuito | Redacción

No en vano, la intención es que esta instalación, impulsada durante años por Broglia y todo su equipo en Weakhead, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Eulària, pueda inaugurarse a principios de diciembre "con el objetivo de que por su superficie pavimentada, repleta de curvas, saltos y retos pueda usarse por amantes del ciclismo, el BMX, los monopatines, los surfskates, los patinetes, los patines en línea y hasta las bicicletas infantiles sin pedales, ofreciendo un espacio donde niños, jóvenes y adultos puedan aprender, compartir experiencias y disfrutar del deporte al aire libre" y por ello, su impulsor se ha mostrado ilusionado con "que sea el primero de muchos en la isla".

Y es que Broglia ha destacado la enorme afición que hay en Ibiza a estas prácticas y también ha puesto en valor "el valor educativo y social de estos deportes, que ayudan a desarrollar el equilibrio, la coordinación, el esfuerzo personal y el compañerismo ya que aunque es un deporte individualista siempre quieres acabar compartiéndolo con alguien, generándose un sentimiento de comunidad precioso".

Imagen de algunos de los miembros del Weakhead Club Riders | Redacción

Por ello, también ha explicacdo que, ahora, en estos tiempos, "uno de los principales retos actuales es conseguir que los niños se alejen de las pantallas y descubran la pasión por el deporte" y que eso poco a poco se va consiguiendo como demuestra que "algunos padres me agradecen precisamente que sus hijos encuentren en la bicicleta una alternativa al ocio digital".

Por último, Broglia también ha recordado sus propios comienzos, cuando tenía nueve años y como la construcción de un circuito de bicicross en su barrio cambió su vida y la de muchos otros niños y como después de cuarenta años después, sigue haciendo lo mismo "con la misma pasión y con una sonrisa en la cara que nunca se me quita porque tengo una familia maravillosa a mi lado que siempre me ha apollado".