CRIMEN

Varios detenidos por el asesinato de Emiliano 'el panameño'

La Guardia Civil da por cerrado el caso del hombre abatido a tiros en Llanera

Europa Press

Oviedo |

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil
Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil | Europa Press

Una operación de la Guardia Civil en Asturias simultánea en Oviedo y Gijón, y también fuera de Asturias, se ha saldado este miércoles con la detención de varias personas, a las que se les acusa de la muerte a tiros de Emiliano B.R., 'el panameño', el pasado año en Lugo de Llanera.

Cada uno de los arrestados ha sido detenido en su domicilio, donde se han producido registros, han confirmado a Europa Press desde la Guardia Civil.

Los detenidos han sido trasladados a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil, en Oviedo, y se espera que pasen a disposición judicial en la tarde de este próximo viernes. Con estos arrestos la Guardia Civil da por cerrado el caso.

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