El servicio de salvamento en playas en Asturias comienza el lunes 1 de junio

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ya tiene listo el Plan de Salvamento en Playas para el año 2026 (SAPLA), que contempla el inicio de las labores de salvamento a mitad del mes de junio en la mayoría de arenales asturianos. La activación de este plan se hará de manera escalonada en los distintos municipios, siendo Castrillón el primero en ofrecer el servicio continuado a partir del 1 de junio. Todos los planes de salvamento estarán activados durante los meses de julio y agosto.

El litoral de Asturias cuenta con 211 playas a lo largo de sus 483 kilómetros de costa. De todas ellas, 73 contarán con puesto de salvamento, mientras que otras 138, caracterizadas por una escasa afluencia de usuarios durante el verano, no cuentan con este servicio.

El servicio ordinario en los municipios costeros de Asturias se ha estructurado de manera progresiva a lo largo de las semanas de junio hasta alcanzar la plena operatividad de todos los efectivos durante los meses de julio y agosto. Como excepción territorial de gestión independiente, el municipio de Gijón ha iniciado la cobertura de sus playas el pasado 1 de mayo y la mantendrá activa hasta el 14 de octubre, con turnos de fines de semana durante mayo y asistencia diaria continua desde el 1 de junio.

El número de socorristas en el plan de salvamento de playas --excluidos los de Gijón-- asciende a 308 para 66 playas, siendo el municipio de Llanes el que más personal tiene, con 47 socorristas y seis lancheros en 14 arenales. Le siguen los efectivos destinados a Gozón, con 38 socorristas para cinco playas y los de Castrillón, con 36 socorristas para siete playas. Villaviciosa, contará con 28 socorristas y 3 lancheros para cinco playas.

El resto de las demarcaciones litorales asturianas completan el organigrama operativo con dotaciones proporcionales adaptadas a las condiciones de afluencia y la clasificación de riesgo de sus respectivos arenales.

CUÁNDO EMPIEZA EL SALVAMENTO POR MUNICIPIOS

En orden de oriente a occidente, el SAPLA establece que el salvamento empezará en la playa de La Franca (Ribadedeva) el 1 de julio hasta el 8 de septiembre. En Llanes, las 14 playas que cuentan con este servicio lo tendrán a partir del 13 de junio hasta el 8 se septiembre; mientras que en Ribadesella La Atalaya tendrá salvamento del 1 de julio al 31 de agosto y Santa Marina y Vega, del 15 de junio al 15 de septiembre.

En Caravia las dos playas con salvamento --Arenal de Morís y La Espasa-- contarán con el servicio entre el 27 de junio y el 31 de agosto; en Colunga las tres playas --La Griega, La Isla y Lastres-- lo tendrán del 20 de junio al 8 de septiembre; y en Villaviciosa comenzará el salvamento el 20 de junio en Rodiles, España y La Ñora hasta el 20 de septiembre y en Tazones y Merón del 1 de julio al 31 de agosto.

En Carreño los cuatro arenales con salvamento --Xivares, Carranques, Huelgues y Palmera-- lo tendrán del 15 de junio al 8 de septiembre; mientras que en Gozón el salvamento comenzará el 13 de junio y durará también hasta el 8 de septiembre en Luanco, Antromero, Bañugues, Verdicio y Xagó.

Castrillón hará lo propio del 1 de junio al 30 de septiembre en San Juan de Nieva y Salinas, mientras que en los arenales de Arnao, Santa María del Mar, Bainas, Munielles y Sablón de Bayas comenzará el servicio el 13 de junio hasta el 8 de septiembre.

En Soto del Barco, la playa de Quebrantos tendrá salvamento del 1 de julio al 31 de agosto; en Muros del Nalón Aguilar contará con el servicio del 17 de junio al 13 de septiembre y del 1 de julio al 31 de agosto los fines de semana en San Esteban y Las Llanas. En Cudillero el salvamento comienza el 26 de junio hasta el 8 de septiembre en Concha de Artedo y San Pedro de la Ribera, mientras que en Valdés todas las playas comienzan a prestar el servicio el 1 de julio hasta el 31 de agosto --Cadavedo, Cueva, Luarca y Otur--.

En Navia el servicio comienza el 20 de junio hasta el 11 de septiembre en Frejulfe y Navia; en Coaña del 1 de julio al 31 de agosto en Arnelles y Torbas, fechas que coinciden con la puesta en marcha del servicio en las playas de Castello, Pormenade y Porcía en El Franco.

En Tapia de Casariego el servicio comienza el 27 de junio en Los Campos y Serantes, y se prestará los fines de semana en La Paloma, hasta el 8 de septiembre. Finalmente, en Castropol las playas de Peñarronda y Arnao contarán con servicio diario a partir del 20 de junio hasta el 10 de septiembre.

DOTACIONES DE LOS EQUIPOS DE SALVAMENTO

El plan establece que las playas con servicio de salvamento durante este año 2026 deben cumplir con unas dotaciones mínimas de material y medios que aseguren la adecuada prestación del servicio. Así, se instalarán puestos móviles de salvamento en aquellas playas en las que no se disponga de puesto fijo o de un lugar en las inmediaciones que cumpla con este fin.

Los puestos -fijos o móviles- han de estar identificados como puestos de salvamento y deben contar con un soporte para izado de la bandera en la cubierta que señaliza el estado de la mar.

El plan establece la obligatoriedad para los Ayuntamientos de asegurar el equipamiento personal de los trabajadores y los recursos materiales "mínimos indispensables" para tener en cada playa, con elementos como megafonía, tablón de salvamento, juego de banderas, silbatos o chalecos salvavidas entre otros. También deben tener un desfibrilador, botiquín, camilla, collarín y mascarillas.