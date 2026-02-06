En servicio el nuevo acceso al HUCA

El intercambiador y pasarelas mecánicas de acceso a la zona de consultas externas del Hospital Central de Asturias HUCA ya está operativo. Tras cerca de uno año de obras, se pone en servicio una gran marquesina que conecta dos antiguas glorietas y un tramo de pasillos rodantes que salvan el desnivel de acceso a la zona sur del complejo sanitario. Europa financia la obra con casi 4 millones y el Principado ejecuta esta inversión útil para el acceso al Central y la movilidad con transporte público. En ese lugar, suelen pasar unos 7.000 usuarios de 436 buses diarios tanto interurbanos como de TUA y que ahora ya no subirán hasta la explanada de consultas.

El presidente del Principado Adrián Barbón destaca la accesibilidad para una infraestructura relevante para Oviedo y Asturias: "es la capital sanitaria de la capital de Asturias" dijo el presidente sobre el HUCA. Barbón llama la atención sobre quien votó en contra de unos presupuestos que impulsaron la obra. El presidente del Principado resaltó que su gobierno invierte 11 millones de Oviedo en intercambiadores de bus, la pasarela entre las estaciones de tren y bus y la glorieta de conexión con la ASII en Pando.

A este acto asistió en representación del Ayuntamiento de Oviedo su concejal de Planeamiento Urbanístico Ignacio Cuesta así como la delegada del Gobierno Adriana Lastra.