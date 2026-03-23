Ha ejercido como vicepresidenta de la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres y como presidenta de la Asociación Española de Investigación Histórica sobre las Mujeres. En la actualidad, ocupa la subdirección del Instituto en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo y la vicepresidencia de la Asociación de Historia Social.

Oriunda de Mieres, reside en Oviedo, donde cursó estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, especializándose en Historia Antigua y presentando su tesis doctoral en 1986. Logró el Premio Extraordinario de Doctorado.

Rosa María Cid López durante una de sus clases | Rosa María Cid López

Sus méritos académicos no dejaron de crecer desde entonces. Logró el reconocimiento de catedrática en 2017. Recién jubilada (a finales del curso 2025-2026), en ONDA CERO nos ha contado sus planes: quiere escribir, por fin, una biografía de Cleopatra (“que tengo pendiente desde hace mucho tiempo”).

Rosa María Cid López destaca también por su labor docente. Ha impartido clase en la Universidad de Oviedo desde 1981. Ha formado a jóvenes aprendices de historiador e historiadora, inculcando su pasión por el mundo antiguo siempre con perspectiva de género.

La candidata ha desarrollado una intensa actividad investigadora centrada en el mundo antiguo. Lo ha hecho en colaboración con otras universidades españolas y europeas. Y ha firmado multitud de libros, capítulos de libros y artículos científicos.

Rosa María Cid López durante una conferencia | Rosa María Cid López

Su compromiso social la ha llevado a pronunciar conferencias e impartir cursos en los foros más diversos, invitada por Ayuntamientos, asociaciones y otras entidades. Un ejemplo son las conferencias que sobre la historia de Cleopatra pronunció en la Fundación Juan March.

Quienes han presentado su candidatura consideran que “su constante labor investigadora, su trabajo como docente, su compromiso en la formación de jóvenes investigadoras e investigadores, el impulso que ha dado a la historia de las mujeres y su disposición constante a la divulgación, la hacen digna merecedora del reconocimiento Mujer Asturiana 2026”.