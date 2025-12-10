UN CAFÉ CON ALBA VÁZQUEZ

Roberto Enríquez: "Flipo cuando encuentro gente joven tan conservadora y puritana"

El actor encabeza, en el centro Niemeyer, Los cuernos de don Friolera, una obra teatral de Ramón María del Valle-Inclán

ondacero.es

Oviedo |

Hoy me acompaña uno de los actores de cine, teatro y televisión más camaleónicos de la palestra nacional.

Avezado en el arte de dar vida a personajes de Shakespeare, Roberto Enríquez también es asiduo de historias que empoderan a las mujeres como La Señora, La Duquesa, La princesa de Éboli o La Cocinera de Castamar.

Este viernes, en el centro Niemeyer, encabeza el elenco de Los cuernos de don Friolera, una obra teatral de Ramón María del Valle-Inclán, publicada en 1921, y que forma parte de la trilogía Martes de Carnaval, escrita junto a Las galas del difunto y La hija del capitán. La dirige Ainhoa Amestoy.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer