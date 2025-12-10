Publicada una Guía Práctica sobre el Ictus para Pacientes y Familiares

El Hospital Carmen y Severo Ochoa ha dado a conocer una guía con pautas básicas y esenciales para el manejo del ictus, destinada a apoyar la recuperación de los pacientes, así como a sus familiares y cuidadores.

Un Manual Colaborativo y Orientado a la Recuperación

El manual, fruto del trabajo de los profesionales de la Unidad de Neurorrehabilitación del centro hospitalario, destaca por su enfoque muy visual y práctico. Su principal objetivo es ofrecer una orientación clara sobre:

• Cuidados esenciales.

• Normas posturales adecuadas para facilitar la recuperación.

• Pautas para la reincorporación del paciente a la vida diaria.

Para enriquecer el diseño y la comprensión del documento, se ha contado con una valiosa colaboración externa: la ilustradora local Ana Álvarez Rodríguez, tres alumnas del instituto local y la participación de un paciente afectado por la enfermedad.

Contenido Práctico: Del Día a Día a la Adaptación del Entorno

La guía aborda de forma específica las indicaciones para tareas cotidianas cruciales, incluyendo material gráfico para una fácil comprensión:

• Pautas posturales para el paciente encamado.

• Técnicas para ayudarle a caminar y a subir y bajar escaleras.

• Instrucciones para levantarse y sentarse de sillas comunes o de ruedas.

• Consejos para vestirse y desvestirse.

Además, el primer capítulo proporciona directrices generales básicas que facilitan la interacción y la adaptación del hogar, como:

• La recomendación de dirigirse al paciente por el lado afectado para estimular esa zona.

• La importancia de evitar la sobreprotección.

• Consejos para adaptar el entorno domiciliario (retirada de alfombras, colocación de pasamanos, etc.).

También se incluye información útil sobre productos de apoyo para la alimentación o el baño, y medidas para que las personas afectadas puedan moverse con mayor comodidad y autonomía.

El ictus es una de las principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial. Cabe destacar que Asturias se encuentra entre las comunidades españolas con mayor incidencia y mortalidad por esta enfermedad, lo que subraya la relevancia de esta iniciativa del Hospital de Cangas del Narcea.