El riesgo de incendio forestal sitúa a seis concejos en nivel 'muy alto' este sábado

El índice de riesgo de incendios forestales en Asturias sitúa este sábado a seis concejos en nivel 'muy alto', mientras que el resto del territorio asturiano se encuentra en nivel de riesgo 'alto', según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

En concreto, los municipios con nivel 'muy alto' de riesgo de incendio son Allande, Boal, Grandas de Salime, Illano, Pesoz y Villayón, todos ellos en el occidente asturiano.

Los 72 concejos asturianos restantes se encuentran en riesgo 'alto' de incendio forestal, debido a las previsiones meteorológicas de estabilidad y altas temperaturas.

El índice establece cinco niveles de riesgo, desde el 1 (bajo) hasta el 5 (extremo). La información es calculada en base a las previsiones meteorológicas de AEMET disponibles a las 9.30 horas del día de hoy y de los datos de recurrencia temporal y espacial de incendios forestales.