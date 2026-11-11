Ramoncín (sobre la censura): "La mejor manera de cerrar las bocas, es vaciando los estómagos"

Hoy me acompaña uno de los estandartes del rock, made in spain, por excelencia. Se podría decir, incluso, que fue el precursor de la rebeldía, cuando a finales de los 70 y principios de los 80, cantaba temas como El rey del pollo frito o Marica de terciopelo, y eso de ir en contra de lo establecido ni si quiera se había puesto todavía de moda.

Cantante, actor, escritor, activista y presentador, Ramoncín fue miembro de la junta directiva de la Sociedad General de Autores y Editores. Un hombre que puede presumir de haber compartido un susurro con el legendario Brian May, guitarrista de Queen, y una chocolatina con el mismísimo Freddie Mercury.

Este sábado, viene a Tribeca Live, en Oviedo, a celebrar 50 años sobre el escenario, con canciones que forman parte de nuestra vida como Hormigón, mujeres y alcohol. Porque por muy al límite que estemos, siempre es un gusto y un honor que alguien nos recuerde que, por muy desesperados que creamos estar, nunca debemos perder el miedo a soñar.