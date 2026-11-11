UN CAFÉ CON ALBA VÁZQUEZ

Ramoncín (sobre la censura): "La mejor manera de cerrar las bocas, es vaciando los estómagos"

El artista celebra, en Tribeca Live de Oviedo, 50 años de carrera en los escenarios

ondacero.es

Oviedo |

ramoncin

Hoy me acompaña uno de los estandartes del rock, made in spain, por excelencia. Se podría decir, incluso, que fue el precursor de la rebeldía, cuando a finales de los 70 y principios de los 80, cantaba temas como El rey del pollo frito o Marica de terciopelo, y eso de ir en contra de lo establecido ni si quiera se había puesto todavía de moda.

Cantante, actor, escritor, activista y presentador, Ramoncín fue miembro de la junta directiva de la Sociedad General de Autores y Editores. Un hombre que puede presumir de haber compartido un susurro con el legendario Brian May, guitarrista de Queen, y una chocolatina con el mismísimo Freddie Mercury.

Este sábado, viene a Tribeca Live, en Oviedo, a celebrar 50 años sobre el escenario, con canciones que forman parte de nuestra vida como Hormigón, mujeres y alcohol. Porque por muy al límite que estemos, siempre es un gusto y un honor que alguien nos recuerde que, por muy desesperados que creamos estar, nunca debemos perder el miedo a soñar.

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