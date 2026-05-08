TURISMO Y EMPLEO

¿Qué formación ha de tener un guía de aventura?

Iniciado el mes de mayo todos empezamos a ver el verano a la vuelta de la esquina. En Asturias son muchas las alternativas turísticas que podemos disfrutar. Los que vienen a conocernos y los que ya disfrutamos nuestro día a día en el paraíso natural.

Ana Fierro

Gijón |

Esta misma semana hemos conocido los últimos datos del sector. Asturias cerró el primer trimestre del año con récord. Con máximos históricos en visitantes y estancias. Han sido resultados positivos en todos los segmentos, pero especialmente en el turismo rural. El sector turístico no ha dejado de ganar peso en el Producto Interior Bruto del Principado. Tampoco ha dejado de crear empleo.

De esto último vamos a hablar. Me imagino que las empresas están preparándose ya para el verano. Buscando personal preparado para atender a sus clientes. ¿Cómo de concretos son los perfiles que se necesitan?

Juan Carlos Menéndez, responsable de la empresa Kaly Aventura, nos da las respuestas.

Turismo y empleo en Asturias. Aún nos quedan cosas por descubrir en este espacio que hemos emitido gracias a los fondos Next Generation y a Turismo de Asturias. Guía de aventura es una de las múltiples opciones profesionales que ofrece el sector turístico en el Principado.

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