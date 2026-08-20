El Principado insiste en que el Ministerio de Transporte es "plenamente conocedor" de la situación del Huerna

El viceconsejero de Infraestructuras del Principado, Jorge García, se ha referido este jueves a la petición del Ministerio de Transportes de personarse en el expediente abierto por el Principado contra Aucalsa por la situación del peaje del Huerna y ha indicado que, si bien es cierto que es "normal" que el Ministerio se persone para poder con toda la información también es claro que Transportes es "plenamente conocedor de la situación en la que está el Huerna y de la posición y reivindicaciones del Principado".

"Es una normalidad que quien es el titular de la vía y está ejecutando obras en la misma pida personarse, porque en ese propio proceso de infracción podría tener él también responsabilidades porque como digo, está ejecutando parte de las obras que cometen esos retrasos", ha indicado García.

Ha insistido el viceconsejero en que Transportes es conocedor de cómo está el Huerna, pero también es conocedor de las reivindicaciones y de la posición que tiene el Gobierno de Asturias. Y es conocedor por dos cuestiones. Una, porque se están ejecutando una serie de obras de diferente naturaleza --unas las está ejecutando la concesionaria de autopista Aucalsa por el desprendimiento y otras son unas obras programadas que está ejecutando el propio Ministerio para la adecuación normativa de los túneles-- y también porque desde hace varios meses, desde que se empezaron las molestias, el Gobierno de ha estado reclamando al Ministerio, unas reclamaciones se han hecho de manera oficial, con reclamaciones por escrito, oficial y muy numerosas.

"Entonces el Ministerio es plenamente consciente de cómo está la autopista, de la posición del Gobierno asturiano. Le hemos pedido que tome las riendas de esa concesión y vea qué se está incumpliendo y qué necesidades necesita esa concesión. Además de esto la Unión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción", ha recordado Jorge García.

Por ello ha reiterado que, aunque entra en la normalidad que el Ministerio se persone como parte en ese expediente sancionador, esa normalidad en la tramitación administrativa lo que no puede impedir o lo que no puede opacar es la realidad en cuanto a los derechos que tienen los ciudadanos que utilizan la autopista.

"Es en esa defensa de los derechos desde hace mucho tiempo, desde que se comenzaron estas obras, donde está el gobierno de Asturias reclamando al Ministerio que tome potestad de esa concesión sobre su propia infraestructura y que bonifique el 100% de los pagos desde el primer paso mientras duren estas molestias que, como es sabido por todos, hace que prácticamente más de la mitad del trazado de la autopista no cumpla las condiciones de seguridad, de tiempos de viaje, doble circulación en los carriles, limitaciones de velocidad...", ha incidido García.