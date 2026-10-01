El Principado detecta beneficiarios de pisos públicos con ingresos de 70.000 euros

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, ha lamentado, este jueves en Gijón, la "desinformación" en torno a Vipasa, si bien sí ha reconocido que han detectado casos de alquilados con ingresos superiores a los 70.000 euros brutos.

"También canso un poco de la instrumentalización y de la manipulación y la desinformación que en ocasiones se produce en Asturias, en casuísticas muy concretas en Vipasa", ha advertido.

Así lo ha indicado, antes de asistir a la firma de los contratos de alquiler entre la Sareb y residentes del edificio de la calle Río Piloña, en la Oficina de Vivienda, en Gijón.

Ha aprovechado, sobre este asunto, para hacer una llamada a la reflexión. Zapico ha reiterado que, mientras sea consejero de vivienda en el Principado de Asturias, "no va a haber un solo desahucio en Vipasa por impagos involuntarios".

Respecto a Vipasa, también, ha alertado de la desinformación, según él, y ha señalado que se está haciendo revisiones de rentas para garantizar el derecho a la vivienda de la gente que lo necesita.

Ha confirmado, eso sí, que en esas revisiones de rentas están encontrándose con que hay gente que tiene dos y tres viviendas en propiedad, por lo que no pueden estar en una vivienda de Vipasa. Ha hablado, en este caso, de "gente que supera por muchísimo los umbrales que se establecen en el decreto y que anda por un nivel de ingresos brutos anuales parecidos al suyo.

Sobre las revisiones, ha señalado que ahora mismo hay en marcha 2.000 negociaciones y han alcanzado un acuerdo con 2.000 personas adjudicatarias de viviendas de Vipasa, para evitar desahucios de quien no puede pagar. "Se negocian planes muy concretos y vamos atendiendo a la realidad socioeconómica de esas personas en cuanto a su renta", ha asegurado.

Frente a esa situación, ha recalcado que hay muchísima otra gente esperando por una de esas viviendas, ya que no puede por sí sola llegar al mercado libre.

El consejero ha remarcado que los casos detectados no afectan a muchísima gente. "Son casos muy concretos", ha apuntado, a lo que ha agregado, con referencia al caso de la Corredoria que ha salido a luz pública, que se trata solamente tres personas o tres unidades familiares, de las cuales una acepta irse y, en los otros dos supuestos, tienen todavía hasta dentro de un año para volver a presentar cuál es su nivel de renta.

Ha indicado, asimismo, que hay casuísticas concretas de gente que tiene multipropiedad o de gente que el nivel de renta se acerca a los 70.000 euros brutos anuales, por lo que no les corresponde acceder a una vivienda de Vipasa.

Preguntado sobre cómo se ha llegado a esa situación, ha recordado que lleva como consejero poco más de tres años. Un tiempo en el que han iniciado una revisión de rentas, algunas de las cuales incluso bajan porque sus condiciones económicas cambiaron desde que entraron a vivir y firmaron un contrato con Vipasa.

A otras personas, por contra, que les fue bien la vida y sus condiciones actuales económicas son evidentemente muy superiores ahora, es preciso revisar la renta o el derecho a una de estas viviendas. "Si no lo revisamos, creamos desigualdades y disfunciones", ha advertido.