El Principado aboga por declarar de 'Utilidad Pública' el proyecto de Indra en Langreo

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, se ha referido este lunes a la presentación de Indra al Gobierno de un Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) con el objetivo de impulsar un gran polo industrial y tecnológico en el Principado de Asturias y ha manifestado que para el Ejecutivo "este es un proyecto importante y políticamente irrenunciable" y en su idea está que junto con la tramitación del proyecto PIER se apruebe la declaración de proyecto de utilidad pública, lo que habilita mecanismos de intervención de la administración para garantizar que un proyecto.

Sánchez ha recordado que el proyecto que presenta Indra contempla las instalaciones del tallerón de Gijón así como el Taller de Barros, de Duro Felguera, es decir toda la parte productiva. En este sentido el consejero no ha querido ahondar en los mecanismos que podría usar el Principado y ha incidido en que "a día de hoy las negociaciones --entre ambas compañías-- siguen adelante y como consejero "sigue apelando a la generosidad de ambas empresas para garantizar que ese proyecto se lleve a cabo". Ha indicado que el registro por parte de Indra "entró hace una semana" y ahora el Ejecutivo lo está analizando. "Somos conscientes de la importancia del proyecto. No estamos hablando de un proyecto cualquiera. Insisto políticamente, es un proyecto que es irrenunciable", dijo.

Este posicionamiento político del Gobierno del Principado se produce mientras no acaban de fraguar las negociaciones entre Indra y Duro Felguera para que la compañía de ingeniería permita que la firma de defensa se haga con los terrenos de Barros. Entidades como la Cámara de Comercio de Oviedo han pedido a Duro que tenga en cuenta la deuda económica y moral con Asturias en alusión al apoyo institucional y económico como el préstamo de 120 millones del Estado y 6 del Principado para darle viabilidad financiera durante la pandemia.