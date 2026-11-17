Raúl González Blanco cuenta con la confianza de Santi Cazorla en el inicio de su etapa como entrenador del Real Oviedo. El asturiano considera que el técnico reúne las condiciones para conducir al equipo y resume su respaldo con una valoración clara: “Es la persona idónea”.

Las declaraciones, realizadas ante los medios antes de la gala del diario Sport, llegan en los primeros días de Raúl al frente del banquillo azul. Su estreno terminó con una derrota ante el Girona y la siguiente cita será el domingo en Córdoba, donde buscará su primera victoria como entrenador del Oviedo.

Cazorla pone el acento en el margen que necesita cualquier técnico para trasladar sus ideas a una plantilla. “Lleva pocos días en el cargo y va a necesitar un poco de tiempo para adaptarse al equipo”, explica. Su confianza se apoya tanto en el conocimiento personal de Raúl como en las impresiones que recibe del vestuario.

“Tiene un conocimiento increíble, es una persona muy cercana”, señala el asturiano. Esa proximidad también aparece en los comentarios que le trasladan los futbolistas sobre las primeras sesiones de entrenamiento: “Están todos muy contentos en el día a día con él”.

El respaldo tiene, además, una vertiente personal. “Tengo una gran amistad con él”, cuenta Cazorla. Ambos han compartido tiempo en los últimos meses porque sus hijos juegan juntos en el filial del Real Oviedo. Esa relación le ha permitido estrechar el trato con el nuevo responsable del equipo, al que desea suerte en su etapa en el club azul.

La visita al Córdoba será el siguiente paso de un proceso que acaba de comenzar. Después del debut ante el Girona, Raúl dispone de una nueva semana de trabajo para avanzar en la adaptación del equipo a sus planteamientos. Cazorla confía en su capacidad y reclama paciencia para que ese trabajo pueda reflejarse sobre el césped.

Durante su comparecencia, el asturiano también abordó otros asuntos de la actualidad futbolística. Defendió a la selección española —“No hay que dramatizar. No siempre se puede ganar”—, destacó la proyección de Lamine Yamal y expresó su confianza en que Vinícius recupere su mejor versión. También deseó continuidad sin lesiones a De Jong y calificó a Xavi Hernández como “un entrenador de primer nivel”.