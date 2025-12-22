El pleno del Ayuntamiento de Oviedo despide el año con la aprobación del plan estratégico cultural para los próximos diez años

Un documento que nació de la mano de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031, pero cuyo desarrollo no está vinculado, según David Álvarez, concejal de Cultura, a obtener o no dicha distinción: "El PECO dibuja un horizonte en el que la cultura se sitúa como un derecho fundamental, con un enfoque trasversal de la ciudad". Según el edil popular, el proyecto se articula sobre cinco líneas, entre las que figuran "promover una línea cultural participativa, integrar la cultura como motor de desarrollo sostenible o posicionar el patrimonio cultural y el paisaje como ejes de desarrollo".

Precisamente la trascendencia más allá de lograrse o no la candidatura, es uno de los aspectos del documento que destacan desde el grupo municipal socialista. Su portavoz señala también la reafirmación de la cultura como un derecho o la democratización de la misma, recogidas en el texto. Sin embargo, Carlos Fernández Llaneza fija una serie de principios que considera irrenunciables, junto con la condicionante de que le modelo hoy aprobado esté basado, dice, en la evaluación y la transparencia: "Que sea un presupuesto cultural realista y estable o que suponga la descentralización y democratización real de la cultura".

Así, mientras unos celebran el consenso y el diálogo de un proyecto que entienden, contempla la cultura como un aspecto transformador de Oviedo, desde Vox consideran que el PP ha decidió seguir el juego más perverso de la izquierda radical. La edil Alejandra González habla de un texto basado en imposibles y en una falta, dice, de responsabilidad absoluta. Su rechazo, afirma, se basa en "discrepancias con el texto". Afea que los populares digan que van a implementar iniciativas culturales en espacios como la antigua fábrica de armas de La Vega cuando saben, afirma González, que hasta dentro de diez años no podrán hacerlo.

Desde IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares se muestra satisfecho, ilusionado y comprometido con el proyecto. Celebra, además, que no se vea la propuesta de la capitalidad como un tema endógeno, concluye, sino como una iniciativa compartida por toda Asturias.