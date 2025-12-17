Peláez: “Somos los primeros dolidos y jodidos”

La presentación de Guillermo Almada se convirtió en un entonar el ‘mea culpa’ por parte del presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, y del director general, Agustín Lleida. “Somos los primeros dolidos y jodidos. Asumimos nuestra responsabilidad y evidentemente si estamos presentando a nuestro tercer entrenador en cuatro meses algo estamos haciendo mal. Los fichajes no están rindiendo como esperábamos”, aseguró el mandatario azul.

Hubo llamamiento a la calma para no repetir escenas como las vividas el pasado domingo en la llegada del equipo: “Nos preocupa un poco la violencia, la imagen que podemos dar en el exterior tras lo visto el domingo no es lo mejor para nadie. Queremos pedirles una disculpa. Hace semana y media sí estuve orgulloso del equipo ante el Mallorca, pero el partido que hicimos en Sevilla es vergonzoso. Ya hablamos con los jugadores y trataremos de no repetir los errores del pasado”.

El mandatario azul no tuvo reparos en asumir el error de traer de vuelta a Luis Carrión: “La situación alrededor del club ha cambiado porque los resultados no se han dado. Somos los primeros que sabemos que las apuestas que hemos realizado no han salido bien. Nos equivocamos tomando la decisión de fichar a Carrión. Tomamos la decisión porque estábamos convencidos, aun sabiendo el riesgo. Los resultados deportivos no se dieron y todo se puso peor”.

Por su parte, Lleida defendió el trabajo de todos los que forman parte del club: “Cuando tomamos las decisiones pensamos que son las correctas. Con el paso del tiempo analizas lo que uno hizo meses antes y ves si fueron correctas o no. Está claro que nos equivocamos”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar la comparecencia íntegra de Peláez y Lleida.