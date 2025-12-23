Pachuca se defiende

Ante estas críticas, el presidente del grupo mexicano, Jesús Martínez, salió públicamente a defender su gestión y a responder a las dudas planteadas por parte de la hinchada. «Tengo que respetar la opinión, pero no estoy de acuerdo en absoluto», afirmó el mandatario azteca, dejando clara su postura desde el inicio.

Martínez insistió en el compromiso económico del Grupo Pachuca con el club carbayón y recordó las importantes inversiones realizadas desde su llegada. «Si hay algún grupo que haya invertido en toda la historia del Real Oviedo, ese ha sido Carlos Slim junto al Grupo Pachuca», señaló. A pesar de la compleja situación actual, el presidente lanzó un mensaje de confianza y continuidad: «Hemos invertido una gran cantidad de dinero y vamos a seguir haciéndolo, porque sabemos que gran parte de la afición tiene memoria y es agradecida».

Además, durante su comparecencia, Jesús Martínez aclaró algunos aspectos deportivos de cara al futuro inmediato. Confirmó que no se producirán cesiones de jugadores procedentes del Pachuca al Oviedo y adelantó que el club incorporará refuerzos externos. «No llegará ningún jugador del Pachuca. Está previsto que venga un refuerzo e incluso dos», concluyó.