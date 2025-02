Moyano: “Cuando estoy tranquilo es cuando mejor juego”

El empate ante el Almería dejó sensaciones agridulces en el Real Oviedo, con cierta controversia arbitral. Sin embargo, Moyano prefiere no entrar en debates y centrarse en el juego: "Intentamos abstraernos de la polémica, no depende de nosotros. Nos centramos en el verde. Es un punto bueno que intentaremos hacerlo bueno con nuestra gente en casa".

El futbolista valora positivamente el empate, aunque reconoce que el equipo pudo haber conseguido más: "Sumar en casa del Almería es favorable. Nos fuimos con la sensación de poder haber traído los tres puntos. Había que hacer bueno el punto ante el Eldense. Intentamos abstraernos de los arbitrajes porque no depende de nosotros. Nos centramos en el verde, que es lo que nos incumbe".

Moyano, que la pasada temporada anotó ocho goles, aún no se ha estrenado en el presente curso en esta faceta, aunque ha sumado cuatro asistencias. El jugador no se obsesiona: "Vengo de un buen año pasado -8 goles-, está claro, pero estoy tranquilo porque el equipo está bien. Son rachas y espero que en esta segunda vuelta lleguen los goles".

Sobre su posible renovación con el club, el extremo dejó claro su compromiso con el Oviedo: "El mercado estuvo abierto y estas semanas el tema de la renovación estuvo más parado. Yo estoy contento aquí, todos lo saben. Supongo que se hablará e intentaremos resolver las cosas, pero ahora mismo solo pienso en el equipo".

El futbolista también habló sobre su relación con el técnico Javi Calleja y cómo ha evolucionado su mentalidad respecto a su desempeño en el campo: "Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Me pide que esté tranquilo, que cuando estoy tranquilo es cuando mejor juego. Al principio estuve más obsesionado con los números, ahora ya no tanto".

Ante la posibilidad de ser titular el lunes, Moyano se muestra preparado: "Siempre estoy preparado para entrar en cualquier momento. Tenemos dos bajas, pero seguro que al que le toque entrar lo hará genial".

Además, destacó la competencia en la plantilla: "La competencia es buena y sana, que es lo importante. Somos cuatro extremos puros de mucho nivel y eso para el equipo es bueno. En cuanto a minutos no me quejo, porque he participado prácticamente en todos los partidos. Espero que en la segunda vuelta pueda ayudar con números".

Sobre la calidad del equipo en comparación con la temporada pasada, Moyano cree que la plantilla ha dado un salto: "La temporada pasada ya teníamos una plantilla muy completa, pero creo que la de este año es mejor. Tenemos todos los puestos doblados y en alguno hay hasta tres. Todos son grandes jugadores".

Con la mirada puesta en el próximo compromiso liguero, el extremo no quiere distracciones: "Todos sabemos cómo es la categoría. Todos los partidos importan y da igual que juguemos dos partidos seguidos en casa, solo se puede pensar en el Eldense. Lo del lunes es lo más importante".

Aunque reconoce que la espera se hace larga, prefiere ver el lado positivo: "Se hace una semana larga y pesada, pero es lo que hay. Jugaremos sabiendo dónde podremos estar en la tabla, supongo que eso es lo positivo y un aliciente más".

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones de Sebas Moyano.