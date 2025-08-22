Las asociaciones de vecinos del distrito 5 se concentran frente al Carlos Tartiere para reclamar unos accesos dignos y accesibles para todos

Unidas han presentado por registro una petición al Ayuntamiento de Oviedo para regular los accesos al Tartiere, petición que está incorporada en el actual plan general de ordenación urbana vigente desde 2006, pero que nunca ha sido tenida en cuenta. El presidente del colectivo El Cristo-Buenavista, Ramón del Fresno, dice que no son caprichos, que son necesidades reales que se han podido comprobar en determinados partidos, como cuando el Real Oviedo recibió al Sporting o al Tartiere, y avisan de lo que puede suceder este domingo con la llegada del Real Madrid

Solicitan siete glorietas para el distrito de manera que la regulación viaria pueda conectar el cruce de la plaza de toros con Fuertes Acevedo, Celestino Villamil y Alejandro Casona, además de la zona de Olivares. Para ello, el parque que actualmente está en la entrada al Tartiere por Alejandro Casona, debería desaparecer para convertirlo en un espacio de accesos con rampas, ascensores y escaleras mecánicas para facilitar el paso de las personas con movilidad reducida.