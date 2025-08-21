Lleida: “La prioridad es el lateral izquierdo”

Sobre el caso de Josip Brekalo, extremo croata que pertenecía a la Fiorentina, Lleida confirmó que la incorporación es inminente: “El jugador está en Asturias, estamos con trámites esperemos que a lo largo de la tarde lo cerremos y lo anunciemos”. Esta entrada podría afectar al futuro de Brandon Domingues: “El tema de salidas y llegadas sigue abierto. Veremos qué podemos mejorar y tomaremos decisiones”.

Lo que está más lejos es la opción de Filip Benkovic, central que está en la agenda azul: “Hicimos una oferta por él hace dos semanas y no la aceptaron. No hemos vuelto a hablar. En estos momentos estamos con otras cosas”.

El directivo oviedista fue claro en cuanto a las necesidades más urgentes de la plantilla: “La prioridad es el lateral izquierdo, solo está Rahim. Al margen de eso, no hay central zurdo. La prioridad es lateral izquierdo y luego, si sale, central”.

Lo que rebajó fue la euforia a la espera de ver un atacante más: “Tenemos tres nueves, nos encantaría encontrar uno importante, pero no es tanta prioridad como un lateral. Pero si hay uno que nos mejore, lo pelearemos”.

Por último, sobre el límite salarial, Lleida reconoció que el club parte con desventaja respecto a otros rivales: “Seremos de los que menos tengan, tenemos más límite que el año anterior. Pero los jugadores ganan mucho más. Pelearemos hasta el final. Hacemos cuentas, nos ayuda la campaña y el departamento comercial para tener el límite más alto posible e ir al máximo en calidad de plantilla”.

Por su parte, Dendoncker se mostró encantado con la posibilidad de jugar en Oviedo y se definió: "Me gusta correr, ayudar defensivamente, pero también cuando atacamos ayudar al equipo en el área rival. Hablé con el Míster, la cosa más importante que me transmitió es que equipo y afición tienen pasión. Me habló de táctica, pero todo empieza con la actitud".