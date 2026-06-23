Manolo Díaz seguirá al frente del Lobas

Tras la locura vivida en las pasadas semanas e l Lobas Global Atac Oviedo mira ya a la temporada 2026 2027, en la que competirá en la Liga Guerreras Iberdrola. Y el mando del barco azul en la máxima categoría del balonmano femenino español seguirá llevándolo el mismo capitán, Manolo Díaz, que afrontará su décima campaña en el banquillo del Florida Arena.

“Nunca es complicado renovar aquí, en absoluto”, afirma Manolo Díaz, que ya es el entrenador que más tiempo ha permanecido al frente del conjunto ovetense. También por supuesto el más exitoso en los 40 años de historia de la entidad, habiendo guiado al equipo a dos ascensos a la máxima categoría. El técnico natural de Cangas del Narcea reconoce que la temporada recién finalizada ha sido “muy especial” porque hemos tenido mil circunstancias”, entre ellas el infarto que sufrió el propio Manolo Díaz y que le impidió entrenar durante dos meses. “El equipo ha estado a una altura increíble y el premio ha sido poder ascender”, valora Manolo Díaz admite que hay “mucha ilusión” por la nueva aventura en la Liga Guerreras Iberdrola.

“Sabemos que somos las últimas en llegar, por tanto hay que tener muchísima humildad”, comenta, “entendemos que nos lo hemos ganado en la pista, que estamos ahí por derecho propio y pretendemos competir al máximo nivel". El entrenador azul trabaja en la configuración de la plantilla. Pese al salto de categoría “seremos fieles un año más a nuestra filosofía”, es decir ante todo intentar mantener el bloque, y luego intentaremos buscar en el mercado un poco más de ayuda”. Una tarea que se presenta “muy difícil” porque “a estas alturas están prácticamente todas las plantillas cerradas, prácticamente no hay jugadoras y es difícil encontrar". Una vez que quede configurado el equipo Manolo Díaz es consciente de que habrá que trabajar más que nunca. “Hay que preparar mu y bien la temporada porque va a ser muy exigente”, advierte, señalando de que además del gran potencial de los rivales “va a haber muchos parones que no nos van a dejar coger un ritmo adecuado. Por tanto tenemos que adaptarnos lo antes posible” a la máxima categoría,

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