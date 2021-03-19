Éstas son las citas de nuestros equipos

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Chisco García

Oviedo | 19.03.2021 13:46

Los jugadores del Unión Financiera Base Oviedo festejan un triunfo
Los jugadores del Unión Financiera Base Oviedo festejan un triunfo | BASE OVIEDO

FÚTBOL

SEGUNDA DIVISIÓN A

SABADELL SPORTING SAB 16.00

MALLORCA REAL OVIEDO SAB 18.15

SEGUNDA DIVISIÓN B

CULTURAL MARINO DOM 12.00

NUMANCIA COVADONGA DOM 12.00

LEALTAD LANGREO DOM 12.00

VETUSTA BURGOS DOM 12.00

SPORTING B VALLADOLID B DOM 17.00

TERCERA DIVISIÓN

Grupo A

CEARES AVILÉS DOM 17.00

AVILÉS STADIUM PRAVIANO DOM 17.00

NAVARRO LENENSE DOM 17.00

MOSCONIA VALLOBÍN DOM 17.00

CAUDAL LLANERA DOM 17.00

Grupo B

SIERO URRACA DOM 12.00

SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA

REAL OVIEDO BARCELONA B DOM 11.00

BALONCESTO

LEB ORO

ALICANTE LIBERBANK HOY 19.00

LEB PLATA

CIRCULO PONFERRADA SAB 20.00

LIGA EBA

GIJON BASKET XIRIA DOM 17.00

LIGA FEMENINA 2

ADBA ARXIL SAB 19.00

BALONMANO

1ª NACIONAL MASCULINA

FINETWORK GIJON PEREDA SAB 17.00

ATLÉTICA TARAZONA SAB 17.45

GRUPO IMQ SANTOÑA SAB. 18.00

ULE BASE OVIEDO DOM 12.00

HOCKEY

LIGA BRONCE NACIONAL MASCULINA

BOOLING COMPAÑÍA DE MARÍA APLAZADO

TELECABLE ROLLER DOM 12.00

BADMINTON

OVIDA OVIEDO CB RAVACHOL SAB 17.30

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