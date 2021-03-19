Éstas son las citas de nuestros equipos

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN A
SABADELL SPORTING SAB 16.00
MALLORCA REAL OVIEDO SAB 18.15
SEGUNDA DIVISIÓN B
CULTURAL MARINO DOM 12.00
NUMANCIA COVADONGA DOM 12.00
LEALTAD LANGREO DOM 12.00
VETUSTA BURGOS DOM 12.00
SPORTING B VALLADOLID B DOM 17.00
TERCERA DIVISIÓN
Grupo A
CEARES AVILÉS DOM 17.00
AVILÉS STADIUM PRAVIANO DOM 17.00
NAVARRO LENENSE DOM 17.00
MOSCONIA VALLOBÍN DOM 17.00
CAUDAL LLANERA DOM 17.00
Grupo B
SIERO URRACA DOM 12.00
SEGUNDA DIVISIÓN FEMENINA
REAL OVIEDO BARCELONA B DOM 11.00
BALONCESTO
LEB ORO
ALICANTE LIBERBANK HOY 19.00
LEB PLATA
CIRCULO PONFERRADA SAB 20.00
LIGA EBA
GIJON BASKET XIRIA DOM 17.00
LIGA FEMENINA 2
ADBA ARXIL SAB 19.00
BALONMANO
1ª NACIONAL MASCULINA
FINETWORK GIJON PEREDA SAB 17.00
ATLÉTICA TARAZONA SAB 17.45
GRUPO IMQ SANTOÑA SAB. 18.00
ULE BASE OVIEDO DOM 12.00
HOCKEY
LIGA BRONCE NACIONAL MASCULINA
BOOLING COMPAÑÍA DE MARÍA APLAZADO
TELECABLE ROLLER DOM 12.00
BADMINTON
OVIDA OVIEDO CB RAVACHOL SAB 17.30