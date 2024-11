Cazorla: “Debemos tener humildad y los pies en el suelo”

“Es bonito verse ahí arriba, pero queda muchísimo. No hemos hecho nada. Todo lo que sea verse arriba es bueno y es un reflejo de que hemos hecho las cosas bien. Debemos tener humildad y los pies en el suelo”, afirmó Cazorla, quien enfatizó la importancia de seguir trabajando para mejorar fuera de casa, donde el equipo aún debe dar un paso adelante.

El futbolista también reflexionó sobre la buena dinámica del equipo, recordando una célebre frase de Luis Aragonés: “ganar, ganar, ganar y volver a ganar”. Cazorla destacó la necesidad de alargar las rachas positivas para mantener contenta a la afición, quien ha sido fundamental en los partidos en casa. “Cuando tienes a tu gente de cara es mucho más fácil. En momentos complicados te ayudan a sobreponerte”, añadió.

En relación a su recuperación y protagonismo en esta temporada, Cazorla manifestó: “Era un objetivo que me marcaba. Las circunstancias no me ayudaron el curso pasado, pero ahora me estoy encontrando mucho mejor”. Además, expresó su felicidad al jugar en el estadio Carlos Tartiere, donde se siente privilegiado por el apoyo del público.

Respecto a la reciente incorporación de Francisco Portillo, aseguró que lo ve adaptado rápidamente y que su experiencia será un gran aporte. “Me pongo en contacto con él por la amistad que tenemos”, comentó Cazorla.

Finalmente, con emoción, se refirió al reconocimiento que recibirá al tener el palco de honor del Tartiere con su nombre: “Es algo muy bonito en lo personal que el estadio tenga un pedacito con mi nombre, es lo que uno buscaba cuando era niño”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones de Santi Cazorla.