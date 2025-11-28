REAL OVIEDO

Carrión: "Somos capaces de competir contra cualquiera"

Luis Carrión, entrenador del Real Oviedo, repasó la situación del equipo en la víspera del duelo ante el Atlético de Madrid, destacando que, pese a las bajas, el grupo llega en buenas condiciones. "La mayoría están bien. Es una pena por Javi López, pero el equipo está preparado para tener un recambio de condiciones", afirmó.

Chisco García

Oviedo |

El técnico también se refirió a Rahim, a quien ve completamente preparado: "Lo veo fuerte y centrado, seguro que lo va a hacer bien". Además, elogió el nivel de Santi con un guiño: "Se suele decir que los buenos al 'prao' y Santi es el mejor".

Uno de los nombres propios fue el de Hassan. Carrión aseguró que mantiene plena confianza en él: "Me parece un jugador diferencial, queremos sacarle el mayor provecho". Reconoció que ha contado con menos minutos, pero insistió: "Lo seguimos considerando un jugador importante. Contamos con él".

El entrenador asumió total responsabilidad en cada decisión: "Si sale mal la culpa será mía, lo que trato es que todos puedan dar su mejor versión".

Analizando el rival, Carrión fue muy claro: "El Atlético-Inter fue un partido de alto nivel". También destacó la profundidad de plantilla rojiblanca: "Tienen unos 20 jugadores que serían titulares en la mayoría de equipos de la liga".

Sobre la visita al Metropolitano, Carrión transmitió ambición y serenidad: "Vamos con la intención de hacer un buen partido, somos capaces de competir contra cualquiera".

Por último, valoró el apoyo recibido desde su llegada: "Me siento acompañado por todos. Hay que ganar, sí, pero lo haremos siendo valientes".

