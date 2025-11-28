Carrión: "Somos capaces de competir contra cualquiera"

El técnico también se refirió a Rahim, a quien ve completamente preparado: "Lo veo fuerte y centrado, seguro que lo va a hacer bien". Además, elogió el nivel de Santi con un guiño: "Se suele decir que los buenos al 'prao' y Santi es el mejor".

Uno de los nombres propios fue el de Hassan. Carrión aseguró que mantiene plena confianza en él: "Me parece un jugador diferencial, queremos sacarle el mayor provecho". Reconoció que ha contado con menos minutos, pero insistió: "Lo seguimos considerando un jugador importante. Contamos con él".

El entrenador asumió total responsabilidad en cada decisión: "Si sale mal la culpa será mía, lo que trato es que todos puedan dar su mejor versión".

Analizando el rival, Carrión fue muy claro: "El Atlético-Inter fue un partido de alto nivel". También destacó la profundidad de plantilla rojiblanca: "Tienen unos 20 jugadores que serían titulares en la mayoría de equipos de la liga".

Sobre la visita al Metropolitano, Carrión transmitió ambición y serenidad: "Vamos con la intención de hacer un buen partido, somos capaces de competir contra cualquiera".

Por último, valoró el apoyo recibido desde su llegada: "Me siento acompañado por todos. Hay que ganar, sí, pero lo haremos siendo valientes".