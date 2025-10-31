Así llega el fin de semana

PRIMERA DIVISIÓN
REAL OVIEDO
OSASUNA
LUNES 21.00
SEGUNDA DIVISIÓN
SPORTING
LAS PALMAS
DOM. 16.15
PRIMERA RFEF
AVILÉS
ARENTEIRO
DOM. 18.15
SEGUNDA RFEF
LEALTAD
ASTORGA
DOM. 12.00
VETUSTA
RAYO CANTABRIA
DOM. 16.00
BERGANTIÑOS
LANGREO
DOM. 17.00
SAMANO
MARINO
DOM. 17.00
TERCERA RFEF
L’ENTREGU
SPORTING ATLÉTICO
DOM. 12.00
COLUNGA
LLANES
DOM. 12.00
CEARES
LLANERA
DOM. 12.00
NAVARRO
SAN MARTÍN
DOM. 12.00
GIJÓN INDUSTRIL
LENENSE
DOM. 12.00
TUILLA
PRAVIANO
DOM. 15.45
CAUDAL
AVILÉS STADIUM
DOM. 17.00
SIERO
COVADONGA
DOM. 17.00
MOSCONIA
TITÁNICO
DOM. 18.15
PRIMERA RFEF FEMENINA
BARCELONA B
REAL OVIEDO
SAB. 16.00
SEGUNDA RFEF FEMENINA
AVILÉS
RACING
SÁB. 16.15
ATLETICO DE MADRID C
SPORTING
DOM. 12.00
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
REAL OVIEDO
RACING
SÁB. 15.45
GIMNÁSTICA TORRELAVEGA
SPORTING
SAB. 16.00
TSK ROCES
VALMIÑOR
DOM. 17.00
BALONCESTO
1ª FEB
ALIMERKA OVIEDO
MOMBÚS OBRADOIRO
SÁB. 19.00
2ª FEB
MORÓN
CÍRCULO GIJÓN
SÁB. 18.00
3ª FEB
NAVIA LA MAGALLA
SOLGALEGO BOSCO
SÁB. 19.00
UNIVERSIDAD OVIEDO
BETANZOS
DOM. 16.00
LIGA FEMENINA 2
ADBA SANFER ARTCHIVO
MARISTAS
SÁB. 20.00
SIROKO GIJÓN BASKET
LEÓN
SAB. 20.00
BALONMANO
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
LOBAS GLOBAL ATAC
BOADILLA
DOM. 12.30
DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
CONFÍA BASE OVIEDO
SÁB. 18.30
PLATA FEMENINA
BALONMANO GIJÓN
LEGANÉS
SAB. 19.30
1ª NACIONAL MASCULINA
ROYAL PREMIUM
ASTILLERO
SÁB. 17.00
CAMARGO
GRUPO
SÁB. 18.00
AUTOCENTER PRINCIPADO
MARAVILLAS
SÁB. 18.00
HORIZONTE ATLÉTICA
PITO
SÁB. 18.00
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
VILA SANA
TELECABLE
SÁB. 19.00
PALAU PLEGAMANS
CP MIERES
SÁB. 20.00
OK PLATA FEMENINA
PATINALON
ROCHAPEA
SÁB. 16.30
CAMBRE
OVIEDO ROLLER
DOM. 12.00
OK LIGA BRONCES NORTE
ROCHAPEA
OVIEDO ROLLER
SÁB. 18.00
PATINALÓN
ORDENES
SÁB. 19.00
BOOLING
TRAVIESAS
SAB. 20.00
MIERES
COMPAÑÍA DE MARIA B
SAB. 20.00
LICEO
TELECABLE
DOM. 12.30
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE
PASEK BELENOS
SANT CUGAT
DOM. 16.30
DIVISIÓN DE HONOR B
GIPUZCOA
REAL OVIEDO
DOM. 12.30
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
MADRID CHMABERÍ
GRUPO
SÁB. 19.00
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOS
SUAC CANARIAS
DOM. 12.00
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
KIROL KLUBA
CV OVIEDO
SÁB. 19.00
GRUPO
OLEIROS
SÁB. 17.00
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
EMEVE
DOM. 12.00
CORUÑA
OVIEDO
DOM. 12.00
LOS CAMPOS
SESTAO
DOM. 12.30