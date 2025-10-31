POLIDPEORTIVO

Así llega el fin de semana

Repasa en nuestra agenda deportiva del fin de semana las principales citas de los equipos de Asturias.

Chisco García

Oviedo |

PRIMERA DIVISIÓN

REAL OVIEDO

OSASUNA

LUNES 21.00

SEGUNDA DIVISIÓN

SPORTING

LAS PALMAS

DOM. 16.15

PRIMERA RFEF

AVILÉS

ARENTEIRO

DOM. 18.15

SEGUNDA RFEF

LEALTAD

ASTORGA

DOM. 12.00

VETUSTA

RAYO CANTABRIA

DOM. 16.00

BERGANTIÑOS

LANGREO

DOM. 17.00

SAMANO

MARINO

DOM. 17.00

TERCERA RFEF

L’ENTREGU

SPORTING ATLÉTICO

DOM. 12.00

COLUNGA

LLANES

DOM. 12.00

CEARES

LLANERA

DOM. 12.00

NAVARRO

SAN MARTÍN

DOM. 12.00

GIJÓN INDUSTRIL

LENENSE

DOM. 12.00

TUILLA

PRAVIANO

DOM. 15.45

CAUDAL

AVILÉS STADIUM

DOM. 17.00

SIERO

COVADONGA

DOM. 17.00

MOSCONIA

TITÁNICO

DOM. 18.15

PRIMERA RFEF FEMENINA

BARCELONA B

REAL OVIEDO

SAB. 16.00

SEGUNDA RFEF FEMENINA

AVILÉS

RACING

SÁB. 16.15

ATLETICO DE MADRID C

SPORTING

DOM. 12.00

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

REAL OVIEDO

RACING

SÁB. 15.45

GIMNÁSTICA TORRELAVEGA

SPORTING

SAB. 16.00

TSK ROCES

VALMIÑOR

DOM. 17.00

BALONCESTO

1ª FEB

ALIMERKA OVIEDO

MOMBÚS OBRADOIRO

SÁB. 19.00

2ª FEB

MORÓN

CÍRCULO GIJÓN

SÁB. 18.00

3ª FEB

NAVIA LA MAGALLA

SOLGALEGO BOSCO

SÁB. 19.00

UNIVERSIDAD OVIEDO

BETANZOS

DOM. 16.00

LIGA FEMENINA 2

ADBA SANFER ARTCHIVO

MARISTAS

SÁB. 20.00

SIROKO GIJÓN BASKET

LEÓN

SAB. 20.00

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL ATAC

BOADILLA

DOM. 12.30

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

CONFÍA BASE OVIEDO

SÁB. 18.30

PLATA FEMENINA

BALONMANO GIJÓN

LEGANÉS

SAB. 19.30

1ª NACIONAL MASCULINA

ROYAL PREMIUM

ASTILLERO

SÁB. 17.00

CAMARGO

GRUPO

SÁB. 18.00

AUTOCENTER PRINCIPADO

MARAVILLAS

SÁB. 18.00

HORIZONTE ATLÉTICA

PITO

SÁB. 18.00

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

VILA SANA

TELECABLE

SÁB. 19.00

PALAU PLEGAMANS

CP MIERES

SÁB. 20.00

OK PLATA FEMENINA

PATINALON

ROCHAPEA

SÁB. 16.30

CAMBRE

OVIEDO ROLLER

DOM. 12.00

OK LIGA BRONCES NORTE

ROCHAPEA

OVIEDO ROLLER

SÁB. 18.00

PATINALÓN

ORDENES

SÁB. 19.00

BOOLING

TRAVIESAS

SAB. 20.00

MIERES

COMPAÑÍA DE MARIA B

SAB. 20.00

LICEO

TELECABLE

DOM. 12.30

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE

PASEK BELENOS

SANT CUGAT

DOM. 16.30

DIVISIÓN DE HONOR B

GIPUZCOA

REAL OVIEDO

DOM. 12.30

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

MADRID CHMABERÍ

GRUPO

SÁB. 19.00

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOS

SUAC CANARIAS

DOM. 12.00

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

KIROL KLUBA

CV OVIEDO

SÁB. 19.00

GRUPO

OLEIROS

SÁB. 17.00

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

EMEVE

DOM. 12.00

CORUÑA

OVIEDO

DOM. 12.00

LOS CAMPOS

SESTAO

DOM. 12.30

