El PP aprueba su proyecto de ordenanzas fiscales de 2026 en Oviedo

Izquierda Unida vota en contra de las ordenanzas fiscales del alcalde de Oviedo Alfredo Canteli que salen adelante con la mayoría absoluta del Partido Popular. La formación de Gaspar Llamazares había solicitado negociar una distribución más adecuada de la subida de la tasa de residuos y una bonificación en la vivienda vacía para fomentar el alquiler. Apelaba directamente al alcalde para llegar a un acuerdo. Le respondió la concejala de Economía Leticia González: no era el día para comenzar ese diálogo, ha señalado en el pleno del Ayuntamiento de Oviedo convocado de forma extraordinaria para aprobar de forma definitiva los tributos de 2026 en Oviedo.

La crítica a las ordenanzas venía también de los socialistas y de Vox. La portavoz de este último grupo Sonsoles Peralta reprochaba a los populares que “vendan” como congelación una subida fiscal de años anteriores. El edil del PSOE Jorge Monsalve lamentaba que la política fiscal de Canteli se haga sin equidad ni transparencia porque los tributos han subido estos últimos años. La concejala de Economía replicaba a los socialistas que los gobiernos socialistas de Barbón y Sánchez están generado un “infierno fiscal” contra el que el Ayuntamiento de Oviedo quiere ser “dique de contención”. Vox es una formación populista que no resuelve realmente los problemas y forma una “pinza” con el PSOE:

Las tasas y precios públicos de Oviedo se mantienen iguales en 2026 salvo la tasa de alcantarillado y agua que suben un 2%. También sube la tasa de cementerio. Hay una bonificación del 100% en el impuesto de vehículos históricos.