El Principado propone declarar, como zonas tensionadas, los barrios del centro, El Cristo y Montecerrao

El consejero de Ordenación de Vivienda, Ovidio Zapico, se compromete con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, a licitar la construcción de 300 viviendas para alquiler asequible en terrenos cedidos por el Ayuntamiento y le traslada un informe sobre barrios susceptibles de ser declarados zonas tensionadas.

Un estudio que incluye zonas como el centro, el casco antiguo o los barrios de Montecerrao y El Cristo. Puntos de la capital, afirma el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, con precios por metro cuadraro de alquiler que ya supera, en algunos puntos, los 10 euros: "Una zona tensionada es aquella donde los precios están desorbitados, donde los precios están por las nubes". El también consejero de Ordenación del Territorio entiende que los alquileres, en dichos barrios, tienen un valor muy por encima del que debería. De ahora en adelante, el ayuntamiento deberá analizar el informe y tomar una determinación. "La declaración de zonas tensionadas tiene que ir acompasada de la de la mano y de la voluntad de las diferentes administraciones, porque llevan aparejados -dice Zapico- no solamente ya el topar los precios, sino programas específicos que tienen que surgir desde lo local".

El alcalde de Oviedo, por su parte, se compromete a analizar el estudio, aunque subraya que aún están muy en pañales para determinar si es necesario, apunta, tomar una decisión drástica. Sorprendido por la inclusión del barrio del Cristo en el informe, Alfredo Canteli se ha referido también a la declaración del concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, cuando dijo, en sesión plenaria, que el Ayuntamiento de Oviedo en ningún caso, solicitaría la declaración de zona tensionada: "El 'nunca jamás' va siempre en función de los informes. Puede ser nunca, jamás, en el último pleno y en el próximo, pues a lo mejor hay que estudiarlo". Canteli dice respetar las palabras de Cuesta pero se remite al contexto de cada momento para tomar una decisión. "No me sorprende Montecerrao -comparte Canteli- por ser una zona muy noble de Oviedo". Del mismo modo, entiende que el Calatrava, y las cosas importantes que se van a realizar en el espacio, determinarán que pueda ser declarada zona tensionada pero, en este momento, "no me lo creo".

Según dicho estudio, en el centro y casco histórico el precio medio se sitúa en casi 11 euros el metro cuadrado. Con la misma consideración de 'zona tensionada', al superar el 30% de la renta media de la zona, se situarían los barrios de El Cristo y Montecerrao, con un precio medio de alquiler de 10 euros y medio por metro cuadrado. Además, se plantea que pueden considerarse 'zona tensionada' por superar el coste de la vivienda ese 30% de renta media, otros barrios como La Monxina, GuillénLa Fuerza y La Corredoria.