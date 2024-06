Agustín Lleida: "Estamos sondeando perfiles en el mercado"

Lleida confirmó que están explorando diversas opciones para cubrir el puesto de entrenador. “Estamos sondeando perfiles en el mercado. Tendremos alguien que cumpla con los parámetros. Este fin de semana habrá varias conversaciones con candidatos. Trataremos que la decisión se dé lo antes posible, pero no nos podemos equivocar. Hay varios técnicos en la lista, cuando lo tengamos lo anunciaremos y lo empujaremos como hicimos con Luis Carrión”, explicó.

El director general también se refirió a la salida de Luis Carrión, reconociendo el impacto que tuvo en el equipo y en los aficionados. “Fue un momento duro para nosotros, seguro que también para él. Tomó esa decisión, salió del Oviedo, y tendrá sus razones. Le deseamos lo mejor, porque nos ha dado mucho, ha estado comprometido y ha ilusionado a la gente. Y ahora hay que pasar página. Carrión llegó sin hacer ruido y llegará otro sin hacer ruido también”.

Lleida destacó la importancia de esperar la opinión del nuevo entrenador en algunos aspectos de la planificación deportiva. “En algunas cosas hemos avanzado y en otras hay que esperar para tener la opinión del entrenador, que será importante”.

Respecto a la situación de Abel Bretones, Lleida reveló que han recibido ofertas de clubes de Primera División, pero que estas no han cumplido con las expectativas del Real Oviedo. “Hemos tenido dos ofertas de Primera por Abel en papel y de momento no han cumplido las expectativas. Esperamos a ver el mercado si se acerca a lo que pedimos y si no contaremos con él: será muy importante en el proyecto”.