El ocio nocturno reabre el día 6 y la próxima semana se relajarán las medidas en toda la hostelería

El Principado no va a prorrogar las medidas restrictivas al ocio nocturno. El plazo del actual decreto expira el lunes, así que estos locales podrán reabrir hasta la 3 de la mañana, será con los usuarios sentados, sin usar la barra, se equiparan al resto de hostelería.

Será solo por unos días, porque el viernes el Consejo de Gobierno aprobará otra norma, con nuevas relajaciones, ya con carácter general, como señaló el Consejero de Salud Pablo Fernández ante el nuevo escenario que presenta la Covid en Asturias.

Relajaciones en consonancia con evolución favorable de la pandemia. Pablo Fernández Muñiz no quiso adelantar hoy las nuevas medidas que se van a relajar, porque están concluyendo los informes de Salud Pública para adaptar las medidas generales. No obstante precisó, que de momento no abrirán las barras, si bien se contemplará su uso cuando mejore un poco más la situación.