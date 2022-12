Podemos insta a sus inscritos orientar el voto sobre el presupuesto del Principado

Votación de inscritos

Podemos Asturies encarga a sus inscritos decidir si apoyan, se abstienen o rechazan el proyecto de presupuesto del Principado. Sus cuatro votos en la Junta no son aritméticamente necesarios pero este partido ve un sello morado en las cuentas tras estas semanas de negociación. Es la primera vez que Podemos toma esta decisión como compromiso de la actual dirección. El número de inscritos no está claro, está entre 5.000 y 7.000. Serán citados a votar por internet el miércoles 28, dos días antes de la votación del presupuesto en la Junta. Si hay enmiendas de totalidad, el grupo parlamentario las rechazará el día 23. El portavoz en la Junta Rafael Palacios aprecia elementos exigidos por Podemos en escuelas infantiles, condonación de deudas en ayudas de vivienda o una subida de casi el 15% para cada perceptor del salario social. Palacios y la portavoz de Somos Oviedo Ana Taboada lamentan que la candidata al Principado Covadonga Tomé se haya desentendido de la negociación. Taboada considera que el presupuesto no tiene una partida directa para La Vega, uno de los asuntos rechazados por Somos Oviedo. Serán los inscritos los que valoren, afirma la concejala.

Presupuesto de Industria

Uno de cada tres euros del presupuesto de la consejería de Industria irá a promoción económica. Este departamento contará con un global de 307 millones de euros entre los que va, como novedad, un bono social de ayuda al consumo de 1.100.000 euros. Al diputado de Podemos Daniel Ripa le parece una cantidad exigua comparado con los más de 3 millones que despliega el Ayuntamiento de Gijón. Ciudadanos lamenta la baja ejecución, un aspecto que para el PP es el más preocupante indica el diputado Álvaro Queipo. El consejero Enrique Fernández replica que, a 12 de diciembre, la ejecución es aceptable al alcanzar el 80%.

En el turno de fijación de posiciones no estuvieron ni Vox ni Foro. Izquierda Unida afirma que el presupuesto va en la buena dirección y Fernández Bartolomé aprecia cambio a mejor.