Llanes acoge ‘Entendíos en Sidre’, un proyecto para mejorar la formación de los jurados de sidra casera asturiana

Llanes será el punto de partida de ‘Entendíos en Sidre’, una iniciativa formativa que nace con el objetivo de mejorar la preparación de los jurados de concursos y catas de sidra casera asturiana y avanzar hacia unos criterios comunes de valoración.

El Ayuntamiento de Llanes y las entidades organizadoras, Campus Campu y la Asociación de Sidra Caseru del Conceju de Llanes, han presentado hoy este proyecto, cuya primera edición se celebrará el próximo sábado 7 de noviembre en el Aula de Piedra de Llanes.

El curso pretende dar respuesta a una necesidad compartida por quienes participan en los concursos sidreros: contar con una formación que permita valorar las sidras con mayor conocimiento, rigor y coherencia, independientemente del certamen en el que se participe.

Aprender a catar, reconocer y valorar.

La formación será impartida por Ricardo del Río, sumiller y miembro de la Cofradía de la Sidra, y combinará contenidos teóricos y prácticos sobre las características organolépticas de la sidra, la identificación de sus virtudes y defectos y la correcta utilización de las fichas de cata y puntuación.

El programa incluye ejercicios prácticos, una prueba de conocimientos y un simulacro de concurso de sidra casera en el que los alumnos deberán aplicar los criterios aprendidos.

Al finalizar la jornada recibirán un diploma avalado por FASCAS y la Cátedra de la Sidra. El encuentro concluirá con una espicha de convivencia entre alumnos y personas vinculadas a la organización.