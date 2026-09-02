ENTREVISTA: Piloña celebra su I Muestra de Cine entre el teatro de La Benéfica y los praos del concejo

Piloña celebrará del 4 al 6 de septiembre su primera Muestra de Cine, una nueva cita cultural que llevará durante tres días cine de autor, documental, música y encuentros con cineastas a distintos puntos del concejo.

Bajo el nombre de La Benefílmica, la muestra nace de la iniciativa de un grupo de vecinas y vecinos de Piloña, profesionales en activo del sector audiovisual, que se han unido para pensar y construir una programación cinematográfica desde el propio territorio. La Benéfica de Piloña impulsa y acoge el proyecto, que combinará sesiones en su teatro de L’Infiestu con proyecciones itinerantes al aire libre en diferentes pueblos del concejo.

Una de las señas de identidad de esta primera edición será precisamente sacar el cine de la sala y llevar una gran pantalla a los praos. Gracias a la colaboración con Estamos de Cine, el servicio de cine itinerante de Mucho Foco en lo Rural, habrá proyecciones nocturnas en Vegarrionda y Antrialgo, recuperando el espíritu del cine de verano y acercando el cine de autor a lugares que habitualmente no cuentan con este tipo de programación.