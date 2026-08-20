El Día de los Pueblos de Asturias rendirá homenaje a Infiesto el próximo domingo día 30

El Día de los Pueblos de Asturias tiene como fin contribuir al hermanamiento y la solidaridad de los distintos pueblos asturianos, mostrar lo que tienen en común y también lo que es propio de cada lugar. En definitiva, fomentar el sentimiento de asturianía integradora y abierta al mundo.

En cada edición se homenajea a un pueblo de Asturias, que recibe la Paloma de la Fraternidad. Sus gentes son acogidas en Navelgas con el cariño y la hospitalidad que constituyen la seña de identidad de este pueblo y, en general, del mundo rural asturiano. Se suman en el transcurso de la fiesta los representantes y vecinos de los pueblos hermanados en años anteriores, así como otros visitantes y turistas, dando lugar a un ambiente espontáneo de alegre convivencia.

En el acto institucional se hace entrega del Chosco de Oro, que simboliza dos de nuestras más preciadas tradiciones. Se premian con él a aquellas personas e instituciones que destacan en la promoción, difusión y defensa de Asturias.

Con el Arándano de Plata se distingue, por su parte, a las personas o colectivos que destacan con sus aportaciones en el ámbito de la etnografía, el folclore, la gastronomía, la música y otras manifestaciones culturales.

El programa consiste habitualmente en una Recepción de Galardonados y Autoridades; un Desfile de Grupos folclóricos y grupos invitados, y la entrega de Galardones. La Jornada se completa con mucha animación y otras actividades lúdicas y culturales.