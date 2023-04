Ciudadanos Parres considera una “tomadura de pelo” que concluya otra legislatura sin Plan General de Ordenación Urbanística

Parres permanece sin Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). Tras varios intentos por tener el que hubiera sido el primero de la historia del municipio. Todos encallaron en su aprobación inicial y ahora el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) “lamenta que se vaya a cerrar la presente legislatura en blanco” es lo que concluye la portavoz Mili de la Maza en una nota de prensa que ha difundido. El municipio convive, en materia urbanística, con las Normas Subsidiarias de 1998 lo que para la formación naranja se traduce en “la completa paralización urbanística” que se observa en el territorio.

La CUOTA rechazó en mayo de 2020 el PGO de Parres y también el de Ribadesella, requiriendo a los dos Ayuntamientos para abordar determinadas modificaciones que harían necesario retrotraer el procedimiento a una nueva aprobación inicial y por lo tanto a un nuevo periodo de información pública. Esto es lo que hará imposible terminar la legislatura con el PGOU de Parres aprobado. Mili de la Maza mira hacia Ribadesella y no comprende que haya adelantado a Parres en la tramitación si partían del mismo punto. “En Parres estamos hartos de excusas y esperas infinitas, y cuanto más tiempo pasa más anacrónico e inservible será un documento que arrancó en plena burbuja inmobiliaria con unas previsiones que hoy se sabe que eran irreales.”

Desde 2004 se está intentando aprobar un PGOU para Parres lo que hasta la fecha no ha sido posible. En estos casi veinte años el proyecto ha estado en manos del arquitecto Víctor García Oviedo “Desconocemos los términos en los que el alcalde ha pedido al equipo redactor del arquitecto Víctor García Oviedo que presentara las modificaciones que exigió la CUOTA en su día, pero esto no es de recibo, pues la revisión que dijeron en 2020 que era cosa de meses aún no se ha entregado, lo que supone otros cuatro años perdidos”. Así lo cree la portavoz De la Maza que también ve impropio que el gobierno “mantenga desinformado al pleno de lo que está pasando y no advierta la necesidad de pedir responsabilidades al equipo redactor que deja pasar los años sin entregar el trabajo para el que se le contrató hace décadas. Nos parece que el alcalde Emilio García Longo le ha cogido un gusto cuestionable a esto de mantener contratos vencidos indefinidamente y no atinamos a ver el provecho que puede sacar el concejo de semejante irregularidad por eso le preguntaremos en el último pleno de su mandato que se celebrará este mes.”