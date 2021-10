La creadora de la vacuna de AstraZeneca: "no rechacen algo por no entenderlo"

La responsable de la vacuna de Oxford/AstraZeneca señala que extender la tercera dosis a toda la población al margen de la edad dependerá de la evolución durante 6 meses de los que ya han recibido dos dosis. Es este el camino que al menos se ha trazado en Reino Unido, país d de origen de Sarah Gilbert, premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica junto a otros 6 líderes en este campo de investigación.

Gilbert señala que está en marcha un ensayo clínico en Gran Bretaña para niños de 6 a 12 cuyas conclusiones serán entregadas a las autoridades sanitarias británicas.

La especialista cree que el covid19 se convertirá en “endémico”. Hay algunos coronavirus con los que convivimos y no hay que monitorizarlos porque no dan problemas, indica Gilbert. La premiada explica que han tenido que utilizar nuevas tecnologías para conseguir más rápido la vacuna y eso puede explicar el rechazo de algunas personas a la vacunación. Sobre los “antivacunas” la solución es más información e invita a aquellos que rechacen o duden de la vacuna a que se informe sobre riesgos y beneficios de estos fármacos. “No rechacen algo por no entenderlo”, advierte.

Respecto a la llegada a países pobres, Gilbert lo relaciona no tanto con el precio de las dosis en sí como con la construcción de las plantas de producción en el territorio de distribución. África es el reto, reconoce.