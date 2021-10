Barbón ve factible la eliminación de la mayoría de limitaciones covid

Suavización de restricciones

Eliminar todas las restricciones salvo las estrictamente sanitarias por normativa estatal como la mascarilla en ciertos ámbitos. Esa es la idea con la que trabajan los técnicos del Principado de cara a la actualización de las normas anticovid. El presidente del Principado Adrián Barbón adelanta que la idea es suprimir casi todas las limitaciones. Barbón indica que también se prevé flexibilizar restricciones en el ámbito educativo.

En cuanto a la pandemia en sí, este domingo se registraron 7 casos más con una tasa de positividad del 0,6%. Hubo un ingreso en planta. A día de hoy, el SESPA informa de 16 pacientes en planta y 6 en UCI. El sábado falleció un varón de 86 años.

Multa anulada

Un juzgado de Oviedo anula la multa que le impuso Delegación del Gobierno en Asturias a una mujer que salió de casa en el estado de alarma de primavera de 2020 tomando como referencia la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó aquella decisión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Fue el 17 de marzo cuando los agentes la denunciaron cuando transitaba por el Parque de Invierno de Oviedo incumpliendo la prohibición de estar en la vía pública sin causa justificada. La mujer les habría dicho: "A mí nadie me dice lo que tengo que hacer ni dónde ir. Voy donde me da la gana. No sois autoridad alguna".

En principio, Delegación del Gobierno en Asturias le impuso una multa de 1.200 euros por desobediencia de la ley de Seguridad Ciudadana. Tras recurrirla en vía administrativa, se le rebajó a una sanción de 100 euros por falta de respeto, juicio en el que, según el despacho Legis y como refleja la agencia Europa Press, la mujer negó que hubiese dicho tales frases y, que de haberlo hecho, no considera que fuese una falta de respeto.

El juez señala que "no puede considerarse que la actitud de la mujer merezca reproche alguno"." Si bien sus expresiones pueden considerarse poco afortunadas, hay que tener en cuenta el momento temporal en el que se produce y frente a unos agentes que le impedían dirigirse a realizar la compra de alimentos donde la recurrente tenía por conveniente", razona la sentencia. El juez anula así la multa e impone las cosas con un máximo de 500 euros.