PREMIO MUJER ASTURIANA 2026

Noelia Rocha Serrán

Noelia Rocha Serrán. Ovetense de nacimiento, vive en Luarca desde hace algunos años. Aparejadora del ERA, es madre de un niño autista de 6 años.

Ana Fierro

Gijón |

Fue cuando llegó el diagnóstico del peque, cuando descubrió todo lo que la mayor parte de la población desconoce. Cuando comenzó a conocer la realidad fundó, junto a otras familias ADPA, la Asociación por los Derechos de las Personas con Autismo.

Su gran objetivo es sensibilizar sobre el autismo desde el punto de vista sensorial. Este año ha mantenido reuniones con distintas consejerías para hacer protocolos de respuesta para la atención sanitaria, en la educación, festejos, etc...

Busca organizar eventos inclusivos realizando cursos en el concejo de Valdés para acercar el autismo a la sociedad.

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