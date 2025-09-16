Fue a raíz de un mal desayuno en un hotel de Nueva York de donde partió la historia de La Newyorkina. Pelayo Pérez, estaba de viaje, visitando la ciudad, y el conserje le recomendó en perfecto spanglish el camino que lo cambiaría todo: «Para breakfast vayan al café del callejón, la comida esta amazing». El secreto de aquel establecimiento era su homemade granola, es decir, granola casera artesanal. Y ese día en Central Park, comenzó a imaginarse junto a su mujer crear una marca de granola en España. El sueño era convertirse en fabricantes y montar un obrador en Asturias y como la idea surgió en Nueva York se llamaría La Newyorkina.

Comenzaron improvisando con distintas recetas de forma muy artesanal y la empezaron a regalar a amigos para que la probasen. La premisa fue hacer las etiquetas lo más limpias posible, sin edulcorantes ni conservantes. Fueron puerta a puerta y con un e-commerce propio hasta llegar a Amazon.

En unos años han conseguido llegar a una veintena de países y tienen la variedad más amplia de Europa, hasta 13 propuestas distintas que se elaboran en su obrador de Olloniego, con ingredientes de proximidad, como la miel asturiana.

Su deseo es ser un referente en el lineal de cereales manteniendo la esencia desde su obrador, en el que trabajan 30 personas. Tuestan copos de avena a fuego lento con un proceso 100% artesano. También han desarrollado barritas energéticas con fruta prensada con pasta de dátil y una línea de overnights junto al divulgador de vida saludable, Marcos Vázquez, que se llama Overnight cogiendo las gachas de avenas clásicas se mezcla con una proporción de líquido y se deja una noche en la nevera. El resultado es un batido bebible, rico en fibra y proteínas y sin azúcar. Con ello demuestran que en Asturias también hay I+D en alimentación.

Gracias a su buen hacer y calidad de sus productos, han obtenido el sello verde de la Comisión Europea y el certificado B Corp, que distingue a empresas sostenibles y regenerativas con impacto social. Entre sus planes de futuro se encuentran iniciativas como plantar un bosque en Asturias o recoger plásticos marinos y también instalar placas solares que alimenten de energía renovable su fabricación artesanal de granola.