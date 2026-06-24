La mayoría de la Junta General señala cuatro exconsejeros de Barbón como responsables político del accidente de Degaña

Una mayoría de 26 diputados frente a 19 consideran responsables políticos del accidente de Mina Cerredo a los exconsejeros de Industria Enrique Fernández, Nieves Roqueñí, Belarmina Díaz e Isaac Pola y tres funcionarios del área de minería del Principado por fallos en el control a Blue Solving y no detectar que extraía carbón. Sólo el PSOE considera que los mencionados no deberían ser responsables. Es el resultado de la votación del pleno de la Junta tras los meses de investigación parlamentaria en comisión.

Antes de esa votación, el presidente del Principado aprovechaba la sesión de preguntas para avanzar que las ayudas directas a víctimas de accidentes laborales ocurridos desde 2025 serán convocadas en septiembre.

La presidenta de la comisión Covadonga Tomé considera que el anuncio de esas ayudas es "oportunista". La investigación parlamentaria acredita que hubo "fallos" de la administración y de cargos del gobierno de Barbón para inspeccionar correctamente a Blue Solving. En ese sentido, el PP considera crucial la actitud de la administración como condicionante del siniestro. El diputado Rafael Alonso afeaba a Barbón el voto en contra del grupo socialista: la gente no lo va a olvidar. Desde Vox, Gonzalo Centeno ha defendido la soberanía de la comisión para emitir un dictamen estrictamente político sustentado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y ha aseverado que la responsabilidad política del Gobierno es "aplastante".

El socio de gobierno, Izquierda Unida apoya el dictamen pero con voto particular porque pide la inclusión en las conclusiones del alcalde de Degaña, el socialista Óscar Ancares, como responsable político por no cobrar tributos a Blue Solving. También para incluir los informes del Letrado advirtiendo de problemas legales del dictamen.

El diputado socialista René Suárez argumentó el rechazo al dictamen porque está basado en ideas preconcebidas y excede las competencias de la Junta, como ha advertido el Letrado de la Cámara. Mirando directamente a la presidente de la comisión, Suárez le preguntaba quién va a pagar posibles responsabilidades si los tribunales tumban el dictamen. El diputado socialista afeaba el voto particular de IU por "incoherente".