"Más vegetación no significa más incendios, hará falta más vigilancia e información"

Nuevas acciones de prevención

El Principado de Asturias está ultimando la resolución para facilitar una ayuda directa a ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes para actuaciones para evitar fuegos forestales en torno a pueblos y aldeas (inferfaz urbano-forestal) así como en parcelas en desuso en el propio núcleo de población. En entrevista en el programa ‘Asturias en la Onda’, el director general de Prevención de Incendios David Villar señala que las administraciones están a tiempo para recibir esta financiación directa y utilizarla sobre el terreno. Esta ayuda se añade a los 18 millones que el Principado facilita para cortafuegos, fajas y actuaciones similares para prevención de incendios. En lo que toca a montes autonómicos, el Principado ha ejecutado el 65% de trabajos planificados para reforzar el control del inferfaz dentro del plan de prevención y vigilancia 25/26.

Formación en el terreno

El invierno está siendo el habitual para el clima de Asturias con nieve y lluvia. Esto hace pensar en una cantidad habitual de vegetación. Que haya más combustible potencial no es problema sino actuar para retirarlo del monte. En ese sentido, además del trabajo de los técnicos, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha puesto en marcha el Plan de Impulso al Medio Ambiente para mejorar la autoprotección de los vecinos de los pueblos. Se prevén 10 talleres comarcales para enseñar cómo se comporta el fuego y cómo actuar para prevenirlos. Además, varios equipos técnicos elaborarán diagnósticos y planes básicos de autoprotección para cada localidad seleccionada.

2025 registró un aumento del 84,8% de superficie quemada respecto al año anterior para un total de casi 8.000 hectáreas afectadas, según Sadei. Buena parte del impacto del fuego en el monte fue por los incendios de mediados de verano tras una sequía y unas temperaturas poco habituales. Afectaron especialmente a concejos del Suroccidente limítrofes con León. Los incendios son más frecuentes en el final del invierno y el inicio de la primavera. Este martes 24, Cangas del Narcea, Ibia y Degaña estará en riesgo ‘Muy Alto’ de fuego forestal.