María Cardín: "A mi padre le agradezco alabarme en público y reñirme en privado"

Hoy me acompaña una mujer cuyo apellido sirve para contar nuestra propia historia. Por su sangre corre el deseo de mantener una tradición más allá de Finisterre y en su vida presente, la pretensión de seguir con un legado familiar que ha contribuido a ubicar a Asturias en el culmen de la gastronomía nacional e internacional.

Licenciada en administración y dirección de empresas, María Cardín es directora comercial y de marketing del Grupo El Gaitero y forma parte del actual equipo de dirección, así como del comité ejecutivo.

Desde 2015 forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Sidra. Como presidenta de la Asociación de Sidra Asturiana, desde hace diez años, representa al sector sidrero en el Consejo Agroalimentario del Principado y en el Patronato de la Fundación de la Sidra. Hoy hemos venido a contarles cómo su pasado ha marcado su presente, para que siga siendo protagonista de un futuro, que también es el nuestro.