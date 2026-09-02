UN CAFÉ CON ALBA VÁZQUEZ

Mala Rodríguez: "A veces la política me parece un puro entretenimiento para niños adultos"

Hablamos con la rapera a su paso por el festival Metrópoli, de Gijón

ondacero.es

Oviedo |

Por aquello de que quien no entiende el reflejo, no conoce a su oponente, hoy he decidido, para este inicio de temporada, sentarme frente a frente con nuestra invitada, con un solo propósito: conocer a la persona, más allá del personaje.

Pionera del rap en femenino, su música se ha convertido en una referencia no sólo en España, sino también en Estados Unidos, Puerto Rico y toda Latinoamérica. Ganadora de del Premio Nacional de Música en 2019, y primera mujer en hacerse con un Grammy Latino, en el género urbano, la Mala Rodríguez ha prestado su voz y sus letras a bandas sonoras de películas y series como Lucía y el sexo, Yo soy la Juani o Vis a vis. Incluso el expresidente estadounidense, Barack Obama, ha llegado a incluir sus canciones en sus playlist de verano.

En plena gira por España, y parte del extranjero, junto a la banda mexicana, Molotov, la hemos conseguido interceptar, al tiempo que participa en el Festival Metropoli de Gijón. Todo un lujo Ibérico Vivo.

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