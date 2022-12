Más de Uno Luarca 12/12/2022

El evento se celebró en el Rest. Zángano en Llaviada-Boal, con la asistencia de unas 80 personas, siendo la gran ausencia, por motivos de salud, la del Pdte. de la Sociedad, Miguel Mojardín, que fue recordado por todos y deseándole una pronta y rápida recuperación.

En esta VIII edición incorporaron la concesión de los primeros Premios Empresa Amiga de Boal, con el que quieren destacar la labor de empresas, socios y colaboradores en las actividades de la entidad y en beneficio del Concejo de Boal. En este caso recayeron en Onda Cero, con mención al redactor, Darío Martínez, y a la emisora de SER Occidente, en la redactora Norma Méndez. La Junta Directiva lo acordó por la “excelente labor profesional en la atención a nuestro consejo y, singularmente, a las actividades del movimiento asociativo; contribuyendo de esta manera, a la promoción y desarrollo de Boal”. En el apartado de reconocimiento a los socios y a personas colaboradoras con la entidad, nombraron miembro de honor a Cristóbal Manuel Carrero de Roa, “por su generosa y fecunda contribución al desarrollo de los proyectos de esta sociedad”. También han concedido varios diplomas por su contribución y apoyo a la Sociedad; Nicasio López Rodríguez, de la empresa Trío Procesos Constructivos S.L. A Juan Carlos Menéndez, de Kaly Aventura. A Gisela López Campoamor y Marina Jesusa Fernández, ambas del Grupo de Montaña. Emilio Pérez Gaspar, de San Pol Lendiglesia. Jorge Villa Rodríguez, de Santa Marina, y Enrique Suárez Mon, de Castrillón.

La Sociedad hizo un balance de las actividades llevadas a cabo lo largo del año, contabilizando hasta media docena de ellas que llegaron a definir de “interesantes”. La jornada culminó con un baile amenizado por Los Adrianos.

Placa de reconocimiento Onda Cero "Empresa Amiga de Boal". | Luarca

El equipo de Gobierno socialista de Valdés ha sacado adelante los presupuestos municipales del próximo año, los más altos de la historia en 12 millones de euros, con el voto en contra de los grupos de la oposición, PP. Cs, Foro y un edil no adscrito, faltando al pleno cuatro ediles lo que facilitó su aprobación. El motivo, ser "irreales", y un informe desfavorable del interventor "demoledor".

A la sesión no acudieron la edil no adscrita, Andrea García Nogueira, el de Cs, Eduardo Noriega, la popular, Johana Santiago y la Avanza Valdés, Isabel Guardado, el resto de las formaciones políticas votaron en contra al considerar que son “irreales” y que las inversiones se supedita a la venta de pasivos. Un informe del interventor declinó ayudar a la balanza en ese sentido.

El portavoz de Cs, Daniel Álvarez, dijo que votaron en contra porque el presupuesto “carece de inversiones para el próximo año”, y que las que existen supone “solamente un 10% sobre el montante de los 12 millones”. Consideran que los gastos corrientes se tienen que “racionalizar y gestionar mejor”. Que más allá de los activos del Ayto., tiene que haber más inversión en el concejo.

Tacha de “demoledor” el informe del interventor “que es bastante negativo, al estar los ingresos sobredimensionados o que no tienen una base de recaudación real y si previsiones”.

El edil no adscrito, José Luis Rodríguez Bueno, explico el voto negativo basándose en el informe del interventor municipal en el que señala que los presupuestos tienen “un grave problema de fondos”. Señaló que “los ingresos no cubren los gastos”, estos últimos planteados de forma “ficticia e irreales”.

Afirmó que son unos presupuestos “que no son verdad, son una nube”. Los tilda de “electoralistas” al estar perfilados de cara a las próximas elecciones. Termina esperando que se puedan cumplir “pero si no se venden los inmuebles, no se podrá hacer nada, a no ser que se tire del remanente positivo de tesorería”.

El resto de la info. a modo de titulares:

Gobierno Valdés saca el presupuesto con el rechazo de la oposición por irreal, y por la ausencia de cuatro ediles. El Pdte. del Principado hoy visita Grandas de Salime y Pesoz. Medio Rural dispondrá de un presupuesto de 491 millones, un 20% más que el actual. Alcalde Valdés califica de importantes las obras que contempla el presupuesto regional con 3,3 millones de inversiones. Medio Ambiente saca a licitación el saneamiento de Mohías, en Coaña, con un presupuesto de 841.524 €.

Ayto. Castropol presentará esta tarde la nueva imagen turística diseñada por Arcadi Maradell. Se desarrolla en Castropol la primera Edición del Congreso de Turismo Activo Inclusivo de España. La Biblioteca de Luarca designa amigos al escritor Fulgencio Argüelles y al científico Fernando de Castro. CAPSA FOOD entra en el negocio de las mascotas con el primer Yogur con Prebióticos especiales para perros y gatos. Javier Castiñeira será el candidato del PP a alcaldía de Foz.

La Asc. empresarial de Burela sorteará tres viajes en la campaña de Navidad, uno a Disneyland París. Cine en Luarca dentro del Ciclo los lunes al cine con la comedia iraní “Hit the Road”. Esta mañana se analizan en el IES de Luarca cuatro cuadros en XVIII Ciclo Mirar un cuadro. La Escuela Municipal de Música de Castropol ofrecerá el martes 20 el Concierto Navidad. Andrés Díaz presentará en Foz su último libro sobre el arte de las tarrafas en Foz.

La Sociedad Amigos de Boal concedió a Onda Cero la distinción de “empresa amiga de Boal” por la excelente labor profesional del concejo y del colectivo. Media docena de actuaciones el cartel del festival benéfico de Adinora. La Temperatura subió 13º en Luarca (19,1 °C) en menos de 6 h. El G.M. Estoupo Luarca-Valdés instalará el Belén de cumbres el domingo en San Antón de Concilleiro. El G.M. La Chiruca de Cudillero instalará el sábado el Belén de Cumbres en la ermita de Santana de Montares.