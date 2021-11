Más de Uno Luarca 08/11/2021

La respuesta ha sido a la Diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, que le pregunto sobre la valoración de los efectos que puede llegar a causar el vertido al mar de productos químicos utilizados en las minas auríferas, citando el arsénico, cadmio, sulfitos y plomo, dentro del espacio de la Red Natura. Esta convencida que dañara la “credibilidad y actividad pesquera de forma brutal”. Le pidió que se posicione junto a los sectores afectados.

Calvo, ínsito en que tienen que pasar una serie de tramites administrativos medioambientales “muy exhaustivos”

Xente de Oscos-Eo, alega al Plan Especial del parque eólico de Pousadoiro. | Cedida

La Plataforma Xente de Oscos-Eo, anuncia que ha presentado alegaciones al Plan Especial del parque eólico de Pousadoiro, promovido por Capital Energy, en Castropol, con 5 aerogeneradores de 149 metros de altura, al observar que el Plan Especial contempla un cambio en el uso del suelo, de suelo rústico a industrial para el desarrollo de la infraestructura eólica, que incumple las Directrices sectoriales de Ordenación del Territorio.

Carmen Molejón, explico que la normativa contempla para la instalación de parques eólicos convencionales la calificación de la actividad en el suelo no urbanizable, establece que el Suelo No Urbanizable de Especial Protección, debe calificarse como Uso Incompatible, y en la memoria del Plan Especial omiten la información en los planos “se refleja que 3 de los 5 aerogeneradores están en Zona de Especial Protección. Es decir, se está promoviendo un Plan Especial que incumple las Directrices que regulan la clasificación de la actividad en el suelo no urbanizable”.

Por otro lado constatan la presencia del oso pardo algo que es suficiente para la consideración del territorio afectado como Zona de Exclusión.

Están informando puerta a puerta a los vecinos y constatan una total desinformación al respecto.

Opasturias inicia singladura con con 128 embarcaciones inscritas y con más de 400 trabajadores. | Cedida

La Organización de Productores de Pesca del Principado de Asturias (Opasturias), inicia la singladura con 128 embarcaciones inscritas y con más de 400 trabajadores, el Pdte. de la Fed. de Cofradías, y del nuevo ente, Adolfo Jarcia, señalo en el acto de presentación que el reto es el de aglutinar a todo el sector.

La nueva entidad contribuirá a la mejora de la gestión de las pesquerías y de su comercialización, facilitará la potenciación de marcas de calidad y el desarrollo de campañas de consumo.

La puesta de largo conto con la presencia de la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, quien subrayó el “papel fundamental de las Organizaciones de Productores para alcanzar los objetivos de la Política Pesquera Común” e incidió en que los Presupuestos Generales para 2022 incluyen una partida de 13,5 millones para el apoyo a estas organizaciones.

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, ha destacado que la recién creada Organización supone "una oportunidad para optar a ayudas europeas" y contribuirá a mejorar la gestión sostenible y rentable de los recursos pesqueros, un objetivo compartido con el Gobierno de España.

La flota asturiana, esta compuesta por 248 embarcaciones, utiliza métodos de pesca artesanales de bajo impacto ambiental y faena, mayoritariamente, en el caladero nacional, en aguas cercanas a la costa.

El resto de la info. a modo de titulares:

SESPA convoca jefatura de Servicio de Pediatría en el Área Sanitaria I. La Sociedad Amigos de Boal participara en concentración “Todos Somos Jarrio” de Oviedo, fletaran un autobús. Cruz Fernández, alcaldesa de Navia en ausencia de Palacios. Cohesión Territorial saca a licitación la reparación del vial entre Castañedo y Alienes (Valdés) en 400.000€. Aqualia finalizara en breve el saneamiento de Sasdónigas (Mondoñedo) con más de 400.000€. PP-Valdés analizo con afiliados y simpatizantes los principales problemas, que trasladaran a la Junta.

