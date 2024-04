Castropol repartirá unas 25.000 ostras entre el jueves y el domingo.

Les dimos a conocer todo lo relacionado con el evento y el marisco bivalvo protagonista mediante profesionales en la materia, desde su nacimiento hasta su preparación para una degustación como se merece.

Francisco Javier Vinjoy, acalde de Castropol | Onda Cero Luarca

FRANCISCO JAVIER VINJOY, alcalde Castropol, dijo sobre el evento en el que los dos productores locales “van a poner a disposición de todos los vecinos, de todos los visitantes, de todos los residentes, de todos los amantes de las ostras, de la buena cocina de ostras, unas 25.000 unidades, y bueno, muy agradecidos a todos ellos”.

Señalo que para ellos como administración “es un orgullo realmente apoyar, digamos, toda esta iniciativa innovadora gastronómica de cultivo de la ostra, por una parte de experimentación acuícola, por otro, de desarrollo comercial, es decir, todas las fases se desarrollan aquí en Castropol. Y para nosotros repito es un orgullo y aquí estamos con la ostra”.

Anuncio que el jueves pasara todo el día el Pdte. Del Principado en el concejo, procediendo a la inauguración de varios servicios que se ponen a disposición de los vecinos y el propio festival.

Se muestra contento de todo el potencial que sacan a la ría, no solamente con las otras, sino también de la construcción naval en sus diversas variantes e incluida la de ribera. En tierra firme de las empresas en sus diversos sectores que exportan material a diversas partes del mundo, en campos tan variados como el forestal o el de transporte por raíles.

Invito a las empresas a ocupar las parcelas sobrantes del polígono industrial que llega a calificar de fantástico, “dependiendo del tamaño tenemos aún ocupación”.

Sobre el turismo augura una buena temporada y ven un potencial cada vez más expansivo, por lo que sacaron una plaza de este servicio para todo el año y no temporalmente como había hasta la fecha.

Termino diciendo sobre la reflexión de Sánchez, que "no hace mal" una reflexión a todo el mundo “nos congratulamos seguramente muchos españoles, muchos asturianos, muchos socialistas, y bueno, confiemos en que la semana vaya bien y podamos comer ostras felizmente en Castropol”.

Inés Gil. Técnica Ayto. Castropol, organizadora Festival. | Onda Cero Luarca

Por su parte, INÉS GIL, técnica del Ayto. de Castropol y organizadora del evento, dio a conocer la programación del evento, en el que habrá degustaciones gastronómicas, Showcooking, visita guida, charlas, talleres, música, concursos y paseos por la ría entre otros.

Arrancará el jueves 02 con la primera degustación de ostras al natural desde las 18:30 a cargo de los productores locales y la actuación de la Banda de Gaitas el Penedón de Castropol. Le seguirá la Inauguración y el nombramiento como embajadora de las Ostras de Castropol cultivadas en la Ría del Eo a Carmen Rodríguez, responsable del departamento de acuicultura del Centro de Experimentación Pesquera de Castropol “por su reconocimiento a toda la trayectoria profesional y a su vinculación con la ostra y con el festival desde sus inicios”.

El viernes visitas guiadas en el Centro de Experimentación Pesquera de Castropol. Desde las 12:00 degustación ostras al natural a cargo de los productores locales y sesión vermut en la tarde a las 19 se repetirá la degustación. El cierre de la jornada la pondrá la música del grupo “Wolffather Tributo”.

El sábado las degustaciones de las ostras a las 12:30 h Showcooking y elaboraciones con ostras a cargo del I.E.S. Valle de Aller. La IX Contrarreloj de Traineras del Festival de la Ostra de Castropol. En la tarde a las 17:00 h Charla “Aves y ostras, la historia fascinante de los ostreros” a cargo de Carlos Mario Wagner, en la Casa de Cultura de Castropol. Desde las 19 h la última degustación y actuación del grupo “The Goodmen”.

Ya para el domingo a las 10:30 h se llevará a cabo una Jornada Observación de Aves desde la playa de Salías. Desde el mediodía la última degustación ostras al natural, a las 12:30 h Showcooking y elaboraciones con ostras a cargo del I.E.S. Valle de Aller, con la colaboración especial del chef, Elio Fernández, del Restaurante Ferpel (Estrella Michelín). Le seguirán concursos y la Clausura Festival.

Paralelamente, durante la feria se podrán degustar Ostras Gourmet, en el Caseto de Acueo. Ostras especiales a cargo del equipo del Restaurante Ferpel Gastronómico (Estrella Michelín). Bar Antón, Restaurante Peñalba y Restaurante el Tesón.

No faltarán las OstraActividades, durante todos los días del festival Servicio de transporte en lancha por la ría del Eo. Rutas a caballo. Exposición de maquetas de barcos construidas por Astilleros Pacho y una exposición de pintura “Historia de un marinero”.

José Manuel Lojo. OSTRASTUR | Onda Cero Luarca

Por los micrófonos también paso JOSE MANUEL LOJO DE SADA, encargado de producción de OSTRASTUR, dijo que el producto ahora mismo “está genial, está después que viene del invierno, ahora mismo se está preparando para engordar y tener bebés con lo cual está genial, muy bien”.

Explico todo el proceso, desde la cría con una semilla procedente del Centro de Experimentación Pesquera y hasta el engorde, diciendo que no tienen que hacer nada durante todo ese proceso. Dijo que tienen una producción de 300.000 unidades que se quedan preferentemente en el mercado nacional. La ostra del Eo dijo que tiene un “sabor más rico, un sabor más metálico, gusta mucho, sí”, y que funciona muy bien.

Carmen Rodríguez. Responsable C.E.P-Castropol. | Onda Cero Luarca

CARMEN RODRÍGUEZ, responsable C.E.P. Castropol, será nombrada este año Embajadora de las Ostras cultivadas en el Eo en reconocimiento a toda su trayectoria profesional y a su vinculación con la ostra y con el festival desde sus inicios.

Esta veigueña, bióloga, comenzó a trabajar en el centro en el año 1985, y se jubila ahora en mayo tras casi cuatro décadas de trabajo. Sobre este reconocimiento tuvo palabras de agradecimiento.

“Bueno, la verdad que sí que estoy muy contenta, y muy agradecida, por supuesto. Bueno, yo no se me ocurre mejor manera para jubilarme como entrar en el cuerpo diplomático, ¡no!, como embajadora de la ostra. Y bueno, sí, son cosas de la vida, no, como que se cierra un círculo y recuerdo que mi proyecto o mi trabajo de licenciatura, entonces la tesina fue sobre la ostra, y me voy como embajadora de la ostra, entonces yo creo que poco más puedo pedir”.

Hizo un breve repaso sobre las cuatro décadas de trabajo en dicha instalación, los avances, técnicos y tecnológicos y resalto los trabajos de investigación como el de la ostra, el pulpo o el oricio.

VÍCTOR PÉREZ CASTAÑO, Profesor Técnico de cocina y pastelería del IES Valle de Ayer, de Moreda. Dijo que asumen como siempre con “mucha responsabilidad” el honor de colaborar con el evento en el que este año serán los encargados de ofrecer el showcooking, programado dentro del Festival. Permitirá disfrutar de esta modalidad de cocina en directo y a la vista de los propios comensales, todo el proceso de elaboración de las tapas que se servirán después a precios populares.

Un total de 13 alumnos del módulo de cocina prepararán cada día 200 ostras elaboradas. Será en la carpa situada en la punta del muelle a las 12:30 horas. Dijo que serán cuatro platos cada día. Para el sábado “tenemos una ostra con una salsa tártara. Una ostra humada con un gel de vermut y Siderit y de Ginebra, y una ostra con verduras salteadas y una sopa de ostras y algas”.

Para el domingo tienen libertad los alumnos, ya que gracias a una masterclass que impartió Elio Fernández, han podido conocer de primera mano este marisco y sus diversas formas de elaboración. “El domingo prepararon los chavales una ostra mariscada con una salsa de marisco. Una ostra con un ajo blanco de coco y Lima. Una ostra con mayonesa de Sriracha y miel, y una ostra con vinagreta de fibra y de Manzana”.

El domingo, contarán con la colaboración especial del chef Elio Fernández del Restaurante Ferpel, galardonado con una Estrella Michelin.

Eduardo Martín. ACUEO | Onda Cero Luarca

El gerente de ACUEO, EDUARDO MARTÍN, puso en relieve la celebración del Festival como un trampolín para promocionar aún más al bivalvo. "Muy importante porque durante unos días nos sitúa en el centro de la actualidad, por lo menos local y de la comunidad, y nos pone en contacto con mucha gente que a lo mejor no nos conoce o no conoce que en esta pequeña ría de Castropol, pues hay un cultivo de ostras que vale la pena, no".

Reconoce que el festival supone unos días de trabajo para los organizadores y para ellos, pero que se ve compensado con la satisfacción de la gente “y ves como disfrutan y hay un ambiente muy relajado y muy agradable que para el consumo de ostras yo creo que viene bien”. Producen entre 20 y 25 toneladas anuales en una extensión de 3 ha y están pensando en ampliar la producción que se queda “un poco pequeña” o en diversificar en algo más.

Elio Fernández. Chef Rest. Ferpel (Estrella Michelin) | Cedida

ELIO FERNÁNDEZ, Chef del Rest. Ferpel, de Ortiguera en Coaña, es uno de los protagonistas en esta edición. Primeramente, comento que están “un poco asentados y más tranquilos” tras un año con la estrella Michelin, realizando una valoración “muy buena” por el asentamiento del equipo y personal. Dijo que es más difícil el mantenerla que el conseguirla “un poco más complicado mantenerla que llegar a ella”.

Sobre la experiencia con la ostra dijo que lleva varios años trabajando con ella, primeramente con la francesa, pero tras comprobar la del Eo, se quedaron con ella “la calidad que tiene la ría del Eo es superafortunada”.

Prueba de ello es la bienvenida que brindan al paladar del cliente nada más llegar al restaurante con una ostra que incluso lleva “su postureo” acompañada de nitrógeno líquido para recrear la niebla que a veces tiene la ría.

Es partidario de la ostra cruda y sin condimentos, "para apreciar el sabor y la textura", pero la elaboran en diversas especialidades. Recomienda a los primerizos a aliñarla con algo para poder degustarla.

Carlos Mario Wagner. Dir. Colombia Bird Fair. | Onda Cero Luarca

CARLOS MARIO WAGNER. Dir. De la Colombia Bird Fair. Experto en avistamiento aves, será el encargado de conducir una de las novedades del festival, con una charla “aves y ostras, la historia fascinante de los ostreros” el sábado 4 a las 17:00 h en la Casa de Cultura de Castropol, pondrá en valor la historia natural del Ostrero Euroasiático, una especie especializada en romper las duras conchas de moluscos y crustáceos que componen gran parte de su dieta y que se puede observar en las costas de Asturias. Y el domingo a las 10,30 h será el conductor de una jornada de observación de aves, desde la playa de Salias.

Explico que su iniciación al mundo de las aves ha sido de pequeño y en su país Colombia, en donde más ejemplares existe del mundo “ese amor ha ido creciendo con los años” lo que le ha llevado a conocer muchas partes del mundo.

Destaco la importancia de las aves en el norte de España, a la vez que está convencido que Asturias, tiene un futuro como destino turístico de observación. “Para alguien que viene del país con más especies de aves del mundo, decir que Asturias tiene un potencial enorme de turismo ornitológico, pues creo que es muy relevante. Y creo que Asturias tiene todo el potencial para ser un lugar donde el turismo de observación de aves se integre con iniciativas de conservación y se integre con iniciativas de desarrollo rural, y pienso que los asturianos y quienes vivimos en Asturias tenemos, pues, esa posibilidad”.