El eclipse visto desde el Faro de Luarca

Así se vivió el eclipse en el Faro de Luarca: de la ilusión a la oscuridad y la resignación.

Centenares de personas se acercaron al Faro de Luarca para presenciar un eclipse histórico. Las nubes impidieron contemplar el fenómeno astronómico en toda su magnitud, pero no evitaron que vecinos y visitantes compartiesen una experiencia única. Onda Cero recogió las impresiones de quienes aguardaron con expectación, vivieron la repentina llegada de la noche en pleno día y valoraron después una jornada que dejó emociones encontradas.

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Asturias |

La expectación era máxima desde primeras horas de la tarde. Visitantes llegados de distintos puntos de Asturias, de otras comunidades autónomas e incluso del extranjero eligieron Luarca como uno de los lugares privilegiados para seguir el eclipse. Sin embargo, la nubosidad que cubrió buena parte de la costa occidental fue ganando protagonismo a medida que avanzaba la jornada.

En Luarca, las gafas para el eclipse quedaron solo para la foto.
En Luarca, las gafas para el eclipse quedaron solo para la foto. | Onda Cero Luarca

Pese a ello, cientos de personas permanecieron en el entorno del Faro y de La Atalaya esperando una apertura de última hora entre las nubes. Algunos reconocían sentirse desilusionados por no poder contemplar el eclipse, mientras que otros destacaban el ambiente, el paisaje y la oportunidad de formar parte de un acontecimiento poco frecuente.

La gente esperaba la llegada de la oscuridad, la única sensación que pudo vivirse del eclipse en Luarca
La gente esperaba la llegada de la oscuridad, la única sensación que pudo vivirse del eclipse en Luarca | Onda Cero Luarca

Cuando llegó el momento de la totalidad, la oscuridad sorprendió a muchos de los asistentes. Aunque el Sol permaneció oculto tras las nubes, la sensación de ver cómo el día se transformaba súbitamente en noche y cómo regresaba la luz apenas unos minutos después dejó imágenes y recuerdos difíciles de olvidar.

Momento en el que empieza el regreso de la claridad al Faro de Luarca.
Momento en el que empieza el regreso de la claridad al Faro de Luarca. | Onda Cero Luarca

En este reportaje recogemos las opiniones de vecinos y visitantes antes del eclipse, durante el momento de máxima oscuridad y después del fenómeno. También incluyen sus valoraciones el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, y el concejal de Turismo, Ismael González, quienes realizan balance de una jornada en la que el concejo volvió a demostrar su capacidad de organización ante un evento de alcance internacional.

Las nubes impidieron ver el eclipse, pero no evitaron que los asistentes vivieran la emoción del momento.
Las nubes impidieron ver el eclipse, pero no evitaron que los asistentes vivieran la emoción del momento. | Onda Cero Luarca

Escucha aquí el reportaje completo elaborado por Onda Cero Luarca. 🎙️🌒

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