Así se vivió el eclipse en el Faro de Luarca: de la ilusión a la oscuridad y la resignación.

La expectación era máxima desde primeras horas de la tarde. Visitantes llegados de distintos puntos de Asturias, de otras comunidades autónomas e incluso del extranjero eligieron Luarca como uno de los lugares privilegiados para seguir el eclipse. Sin embargo, la nubosidad que cubrió buena parte de la costa occidental fue ganando protagonismo a medida que avanzaba la jornada.

En Luarca, las gafas para el eclipse quedaron solo para la foto. | Onda Cero Luarca

Pese a ello, cientos de personas permanecieron en el entorno del Faro y de La Atalaya esperando una apertura de última hora entre las nubes. Algunos reconocían sentirse desilusionados por no poder contemplar el eclipse, mientras que otros destacaban el ambiente, el paisaje y la oportunidad de formar parte de un acontecimiento poco frecuente.

La gente esperaba la llegada de la oscuridad, la única sensación que pudo vivirse del eclipse en Luarca | Onda Cero Luarca

Cuando llegó el momento de la totalidad, la oscuridad sorprendió a muchos de los asistentes. Aunque el Sol permaneció oculto tras las nubes, la sensación de ver cómo el día se transformaba súbitamente en noche y cómo regresaba la luz apenas unos minutos después dejó imágenes y recuerdos difíciles de olvidar.

Momento en el que empieza el regreso de la claridad al Faro de Luarca. | Onda Cero Luarca

En este reportaje recogemos las opiniones de vecinos y visitantes antes del eclipse, durante el momento de máxima oscuridad y después del fenómeno. También incluyen sus valoraciones el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, y el concejal de Turismo, Ismael González, quienes realizan balance de una jornada en la que el concejo volvió a demostrar su capacidad de organización ante un evento de alcance internacional.

Las nubes impidieron ver el eclipse, pero no evitaron que los asistentes vivieran la emoción del momento. | Onda Cero Luarca

Escucha aquí el reportaje completo elaborado por Onda Cero Luarca. 🎙️🌒