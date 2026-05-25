SECTOR LÁCTEO

Ha llegado a Oviedo el roadshow de los lácteos europeos

En el marco de la campaña “Cuenta con los lácteos europeos”, impulsada por la Organización Interprofesional Láctea, InLac.

ondacero.es

Oviedo |

Ha llegado a Oviedo el roadshow de los lácteos europeos
Ha llegado a Oviedo el roadshow de los lácteos europeos | InLac

Se trata de un autobús en circuito itinerante por toda España donde los visitantes pueden sentarse para visualizar un vídeo que explica los valores sostenibles de un sector comprometido con el medio ambiente y el desarrollo rural y participar en la ruleta láctea de la suerte, un divertido juego con el que pueden optar a premios directos. Nuria María Arribas, directora gerente de InLac, nos ha explicado que los compromisos del sector lácteo con la sostenibilidad pasan por animar a la población a consumir tres lácteos al día y a apostar por la producción europea con el objetivo de apoyar las economías rurales y luchar contra la despoblación

Los materiales de divulgación de la campaña son un carro de la sostenibilidad láctea, una bolsa de la compra sostenible, imanes y adhesivos coleccionables que incluyen mensajes claros que animan al consumidor para que apueste por los lácteos europeos. Tras Oviedo, acogerán este roadshow Santiago de Compostela, Vigo, Zamora, Ávila, Pamplona, Zaragoza y Barcelona

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